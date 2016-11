A pouco mais de um mês para o Natal, as lojas do Centro de Teresina já estão com suas vitrines e fachadas repletas de decoração e produtos natalinos no intuito de impulsionar as vendas para este período que é considerado o melhor para o setor varejista. Aos poucos, as ruas do Centro da cidade vão sendo tomadas pelos consumidores que em busca de preços e produtos para as compras de Natal e a expectativa do comércio é que as vendas deste ano superem as do ano passado.

Em uma perfumaria localizada na rua Paissandu, a gerente Leiry Silva conta que desde o início do mês de novembro a loja está com promoções e ofertas especiais para o período natalino, porém, as vendas ainda estão tímidas. "Por enquanto, as pessoas entram para ver preços e sentir a fragrância dos lançamentos, mas comprar mesmo ainda está fraco. Eu acredito que mais para o fim do mês pode ser que a situação melhore", comenta a gerente.

Para chamar atenção da clientela, a gerente da perfumaria conta que para estes meses a loja está com facilidade de pagamento. "Em meses normais é possível parcelar as compras em três vezes. Agora, para o Natal, estamos parcelando em até cinco, com kits a partir de R$ 80,00", comenta.

Em uma loja de roupas femininas, a situação é parecida. A empresária Rosângela Rodrigues conta que o momento é de ter coragem para investir em um fim de ano proveitoso. "Eu viajei recentemente para fazer compras, porque acredito que este fim de ano tem tudo para superar as vendas do ano passado. Muita gente que vem na loja compra uma peça mais em conta e diz que vai voltar mais perto do Natal. Acredito que, com o pagamento do décimo-terceiro, o comércio vai ter uma melhora", ressalta a proprietária.

HORÁRIOS - O Sindicato dos Lojistas de Teresina (Sindilojas) ainda não divulgou os horários e datas de funcionamento especial como acontece todos os anos, porém os comerciantes já aguardam a determinação com anseio, pois os horários prolongados ajudam a impulsionar as vendas neste período do ano.

Enquanto isso, as lojas iniciam o processo de contratação temporária. Algumas lojas começaram a seleção ainda em outubro deste ano e para quem concorre a uma das vagas, a intenção é se destacar e ficar no quadro efetivo da empresa. Edvaldo Rocha, gerente de uma loja de roupas e calçados do Centro de Teresina, informa que a loja costuma contratar efetivamente àqueles com boas metas de venda neste período.

"O fim de ano serve como termômetro para nós sabermos quem se destaca como bom vendedor. Os que se sobressaem acabam ficando, inclusive eu, que hoje sou gerente, entrei como temporário e já estou aqui há mais de 15 anos", reitera Edvaldo.