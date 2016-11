17/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Senado não discute foro privilegiado



Divulgação A senadora Regina Sousa teve substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS)





Por falta de quórum, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado suspendeu a sessão marcada para ontem que iria analisar propostas polêmicas, como a que põe fim ao foro privilegiado de políticos e autoridades e a que sugere a redução do número de parlamentares no Congresso Nacional. A sessão não precisava contar com tantos senadores na Comissão. Pelo Regimento Interno, para que ela fosse aberta, pelo menos 6 dos 27 integrantes da comissão deveriam estar presentes. No entanto, por volta das 10h não havia o quórum mínimo de senadores no plenário. Normalmente, o painel que registra a presença dos parlamentares fica aberto por, no mínimo, 30 minutos antes de ser cancelada qualquer sessão por falta de quórum. Essa tolerância é dada para que o número mínimo de senadores seja atingido e a sessão seja aberta. A pauta da sessão de ontem da CCJ tinha temas que podem afetar diretamente os senadores. Um dos itens da pauta era justamente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2013, que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, em infrações penais comuns. O foro privilegiado não é um "privilégio" de uma pessoa, mas do cargo que ela ocupa. O mecanismo é garantido a determinadas autoridades por haver, segundo o entendimento da lei, a necessidade de proteção do exercício de determinada função ou mandato, que depende do cargo que a pessoa a ser julgada ocupa. A análise de processos envolvendo pessoas que gozam de foro privilegiado é designada a órgãos superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o Senado ou as Câmaras Legislativas. No Brasil, aproximadamente 22 mil autoridades têm o foro por prerrogativa de função. A medida é alvo de crítica de muitos juristas renomados e da própria sociedade. Para se ter uma ideia de sua importância, 50 pessoas com foro especial são investigadas na Lava Jato, sendo 49 delas no próprio Supremo. Dois anos e sete meses após o início da operação, até hoje nenhuma delas foi julgada. Já entre os réus da operação que não são protegidos pelo foro, 118 foram condenados pelos seus crimes.