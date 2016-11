17/11/2016 09:00:00 - Geral



Contra PEC 55, secundaristas ocupam escola na zona Norte







O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Professor Edgar Tito é a primeira escola do Piauí a ser ocupada por estudantes. Os estudantes secundaristas iniciaram a manifestação na manhã de segunda-feira (14) e decidiram ontem ocupar, de fato, o prédio. Os alunos cobram melhorias na infraestrutura da unidade, no ensino e protestam contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece um limite de gastos públicos por até 20 anos. A escola fica localizada no bairro Memorare, zona Norte de Teresina, e cerca de 40 estudantes já ocupam as dependências do local. Ao chegar para mais um dia de aula, após o feriado, os estudantes iniciaram o movimento de ocupação. Esta é a primeira escola no Piauí ocupada. Anteriormente, apenas os campi da Universidade Federal do Piauí em Bom Jesus e Picos, além da sede da reitoria em Teresina, estavam ocupadas por estudantes que cobram a revogação da lei que limita os gastos públicos. O campus Sul do Instituto Federal do Piauí (IFPI) também está em processo de ocupação. "Estamos lutando pelos nossos direitos. O prédio da nossa escola mais se parece uma prisão, cheia de grades e com muito mato. Queremos também aulas de qualidade. Há dias que só temos três aulas e isso nos afeta bastante", disse o estudante Paulo Ricardo de Castro. O CEEP Professor Edgar Tito tem cerca de 450 alunos e funciona nos três turnos. À noite são ofertados cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o que para os estudantes oferece uma série de riscos, por conta da criminalidade na região que a escola está localizada. Para os alunos, a falta de estrutura e deficiências no ensino, bem como reduzido quadro de professores, afeta diretamente na formação. "Só não fazemos o nosso papel de estudante melhor, pois a escola não nos oferece suporte adequado", disse Paulo Ricardo de Castro. A ocupação na escola conta com o apoio de entidades como a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas de Teresina (Ames) e União da Juventude Socialista (UJS). NO BRASIL- Por todo o país, mais de 1 mil escolas foram ocupadas em dezenas de estados e no Distrito Federal. Os estudantes têm se manifestado contra a PEC 55, que reduz os gastos públicos com serviços básicos, como a educação, além de ser operem a reforma do ensino médio. SEDUC DIZ CONCLUIR OBRAS- Através da assessoria de imprensa, a Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc), informou que a ocupação tem como pauta principal a PEC 55. No entanto, pontuou que uma série de obras de melhorias na infraestrutura vem sendo concluídas. De acordo com a secretaria foram concluídas, entre 2015 e 2016, 322 reformas, ampliações, construções de novas escolas e quadras. Sobre a falta de professores relatada pelos alunos que participam da ocupação, a Seduc disse que acompanha tudo a rigor através de sistema informatizado.