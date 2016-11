17/11/2016 09:00:00 - Polícia



Feriado prolongado tem quatro mortes e mais de 2 mil autuações

clique para ampliar

PRF registrou 2,2 mil autuações durante feriado prolongado, algumas infrações mais graves resultaram em óbitos





O Estado do Piauí registrou, desde a sexta-feira (11) até a terça-feira (15), no feriado prolongado da Proclamação da República, quatro mortes e mais de 2,2 mil autuações nas estradas federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Piauí, as infrações mais graves estão diretamente relacionadas aos óbitos. Segundo o inspetor Fabrício Loiola, da PRF, os dados da Operação Proclamação da República refletem que o desrespeito às leis de trânsito têm impacto direto nos acidentes com mortes. "Até domingo (13) tivemos um óbito, com menos infrações. Já segunda e terça-feiras tivemos três óbitos e cerca de 500 do total de 700 flagrantes de excesso de velocidade, no mesmo período. Isso deixa claro que há uma relação direta - principalmente das infrações mais perigosas, como alta velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas - com a quantidade de mortes", explicou. Uma das mortes ocorreu na noite de terça-feira (15), na BR-343, em frente ao Terminal de Integração do Itararé, na Zona Sudeste de Teresina. Um veículo em alta velocidade atropelou um pedestre que foi arremessado a cerca de 30 metros de distância do local do acidente. Uma testemunha informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que José Francisco atravessava a rodovia na faixa de pedestres. O sinal estava vermelho para o condutor do carro que, mesmo assim, invadiu o semáforo. O motorista do carro fugiu do local. José Francisco trabalhava como borracheiro e teve morte imediata. DADOS - A Operação Proclamação da República fiscalizou 4.192 pessoas e 3.992 veículos. Foram registradas 2.213 atuações, dentre as quais 108 veículos foram retidos. A maioria das atuações foram por excesso de velocidade (711), seguida por "Condutor ou passageiro de motocicleta sem capacete" (152), ultrapassagem proibida (117) e embriaguez (50). Ao todo foram presas 20 pessoas e 20 acidentes foram contabilizados. ÓBITOS - Em Floriano, na BR-343, KM 517, um óbito ocorreu à meia noite do domingo (13), decorrente de um atropelamento de animal. Na manhã da segunda-feira (14), no Km 337 da BR-316, região de Picos, outro óbito em uma colisão tipo traseira. Outra morte foi registrada na tarde desta terça-feira (15), no Km 416 da BR-316, Região de Alegrete, tipo colisão frontal. E também na noite desta terça-feira (15), no trecho urbano de Teresina (BR-343, Km 345), onde a vítima foi atropelada.