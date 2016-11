O Tribunal de Justiça do Piauí vai pagar R$ 217.116.929,59 aos magistrados, ativos e inativos, relativos às diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do auxílio-moradia na Parcela Autônoma de Equivalência, do período compreendido entre setembro de 1994 e janeiro de 2006, informou o portal GP1 em matéria publicada ontem. A decisão foi tomada pelos desembargadores em desacordo com a Coordenadoria de Controle Interno do TJ-PI, que questionou a legalidade do pagamento. Os deputados Robert Rios (PDT) e Dr. Pessoa (PSD) criticaram na Assembleia Legislativa a decisão dos desembargadores piauienses.