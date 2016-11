Quando o assunto é julgar processos, a Justiça do Piauí aparece continuamente na lanterna do ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O tempo médio para a Justiça piauiense proferir uma sentença em instância de 1º grau é de 6 anos e 4 meses, bem maior do que a média nacional, de 4 anos e 4 meses. O Tribunal de Justiça do Piauí teve uma das piores médias de julgamento do País, de acordo com pesquisa divulgada no mês passado pelo CNJ. Quando o assunto, porém, é de interesse direto da própria Justiça, as decisões são tomadas em velocidade de supersônico.

Em julho passado, o Tribunal de Justiça decidiu fechar 36 comarcas do Piauí. Entre as justificativas para a adoção da medida, foram citadas a economia e a eficiência. Ou seja, o Tribunal não estava dispondo dos recursos necessários para manter todas as comarcas em funcionamento e com boa prestação de serviços.

No final de agosto, apenas um mês depois dessa decisão, que nos meios políticos e econômicos chamam de "apertar o cinto", o Tribunal aprovou, por unanimidade, o pagamento de R$ 217 milhões aos magistrados piauienses, ativos e inativos, e também aos sucessores dos magistrados já falecidos, a título de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do auxílio-moradia na Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativas ao período compreendido entre setembro de 1994 a janeiro de 2006.

Essa decisão do TJ foi tomada quase três meses antes de o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberar para a pauta de julgamentos do plenário um processo sobre a legalidade do pagamento de auxílio-moradia a juízes. O ministro Barroso tomou a sua decisão esta semana.

Em setembro de 2014, o ministro Luiz Fux determinou o pagamento do benefício a magistrados de todo o país que moram em cidade onde não há residência oficial disponível. O benefício foi estendido, contudo, a todos os juízes e também aos promotores e procuradores de Justiça. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, ainda vai agendar uma data para o julgamento do caso.

Fica difícil, então, entender a pressa do Tribunal de Justiça de mandar pagar R$ 217 milhões aos seus magistrados por um direito ainda discutível, e de forma retroativa. Ela saiu apenas um mês depois de o TJ decidir fechar 36 das 95 comarcas do interior do Piauí alegando, entre outros motivos, a falta de recursos para mantê-las em funcionamento, e quase três meses antes de o Supremo liberar para a pauta o julgamento sobre a legalidade do auxílio-moradia.