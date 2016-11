18/11/2016 09:00:00 - Geral



Instituições de ensino fazem ocupações e greves no Piauí



clique para ampliar

wagner santos Centro de Educação Profissional (CEEP) Professor Edgar Tito, na zona Norte de Teresina





Cerca mil professores do Instituto Federal do Piauí (IFPI) aderiram ao movimento de greve na última quarta-feira e a intenção é se unir aos estudantes que ocupam as instalações dos prédios desde o mês passado. Com o movimento, 17 campi do Estado devem ficar sem aulas pelos próximos 30 dias. De acordo com a presidente do Sindicato dos Docentes do IFPI, Patrícia Andrade, a adesão chega a 90%, já a assessoria da instituição afirmou, em nota, que a paralisação não afetou o cronograma escolar dos mais de 24 mil alunos. "Ontem tivemos reunião com os estudantes e amanhã vamos nos reunir com os pais dos alunos para explicar o movimento. Além disso, estamos tentando uma reunião com a reitoria para segunda-feira (21), mas não foi confirmada ainda. No mais, nós vamos percorrer todo o Estado mobilizando os professores e se unindo aos estudantes que estão ocupando os campi Teresina Sul, em Picos e São Raimundo Nonato", explicou Patrícia. A principal causa do movimento de alunos e professores é contra a PEC 55 (ex-241), em tramitação no Senado Federal, que prevê o congelamento do orçamento da Saúde, Educação e dos serviços públicos mais básicos por 20 anos. Os docentes também protestam contra a Medida Provisória 746 que, segundo eles, "promove o desmonte do Ensino Médio". A greve deve durar apenas um mês, seguindo até o dia 13 de dezembro, período em que será conhecido o resultado da tramitação da PEC, ou seja, caso ela será aprovada ou não. ESCOLA PÚBLICA - Desde a última segunda-feira, alunos ocupam o Centro de Educação Profissional (CEEP) Professor Edgar Tito, localizado no bairro Me-morare, zona Norte de Teresina. A unidade é a primeira escola estadual do Piauí ocupada por estudantes e já conta com 40 alunos. Além de protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 que congela os gastos públicos por 20 anos, os estudantes também cobram melhoria na infraestrutura da escola. O movimento estudantil teve início no Estado no dia 18 de outubro quando alunos da Universidade Federal do Piauí -(UFPI) decidiram ocupar a reitoria do campus Petrônio Portela, na zona Leste de Teresina. Em seguida, diversos campis da UFPI e do IFPI foram ocupados por estudantes que cobram a anulação da Lei que limita os gastos públicos. O CEEP Professor Edgar Tito tem cerca de 450 alunos, funciona nos três turnos. À noite, são ofertados cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o que para os estudantes oferece uma série de riscos, por conta da criminalidade na região onde a escola está localizada. Para os alunos, a falta de estrutura e deficiências no ensino, bem como o reduzido quadro de professores, afeta diretamente na formação. A ocupação na escola conta com o apoio de entidades como a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas de Teresina (Ames) e União da Juventude Socialista (UJS).