Gastronomia regional será um dos destaques do FESTCULT



A gastronomia é outro grande atrativo do Festival de Cultura de Oeiras que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro. O espaço destinado à comercialização de deliciosos pratos, onde na sua maior parte são da culinária regional, ficará disponível na Praça de Eventos local onde também acontecerão os shows. Esse segmento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio que durante todo ano realiza diversos cursos no intuito de orientar e formalizar profissionais da área para o melhor manuseio e manipulação de alimentos. No espaço destinado à Gastronomia, contará com 6 barracas, onde todos os profissionais são formalizados e devidamente capacitados e orientados por consultores do SEBRAE/PI. Os donos das barracas contam ainda com a orientação da Vigilância sanitária. Para a secretária da SEMIC, Carla Martins, esse tipo de trabalho beneficia tanto o trabalhador como o consumidor, que terá a garantia de um alimento de qualidade sem o risco de danos a saúde. "Esse trabalho que realizamos juntos ao pessoal da gastronomia tem ao longo dos anos alcançado resultado positivos, favorecendo um incremento financeiro significativo além da satisfação dos consumidores com uma alimentação de qualidade". Destacou