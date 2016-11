Com a proximidade do Natal, as instituições que atendem pessoas carentes já programam as festividades da data. No abrigo São Lucas, que cuida de idosos, na zona Leste da cidade, uma árvore de Natal carrega os pedidos dos moradores junto com sua foto, para quem visitar o local escolher alguém e assim presenteá-lo.

Outras instituições utilizaram as redes sociais para divulgar os pedidos de Natal de seus assistidos, como foi o caso do abrigo de idosos Joaquim Monteiro de Carvalho, em Picos, região Sul do Piauí. Eles foram fotografados para uma campanha intitulada "Faça um Idoso Feliz", que circula nas redes sociais pedindo presentes simples, mas que possuem um valor imensurável para cada um deles. Os pedidos feitos pelos idosos são os mais diversos: tem vestidos, terços, bonés, batons, aparelhos de rádio de pilha e até um pacote de balinhas estão entre os presentes solicitados.

O que todas essas instituições têm em comum é a espera da solidariedade das pessoas. Na capital, o orfanato Maria João de Deus, na zona Norte, não possui nenhuma atividade voltada para o Natal até o momento, assim como o Lar de Maria, que atende crianças com câncer, e ainda não recebeu o contato de grupos para realização do Natal deste ano.

"Até esta manhã, nós ainda não temos nada acertado. Vamos nos reunir mais tarde para saber se houve algum contato. Geralmente, eles acontecem e, se não tiver, as nossas crianças não vão deixar de ter a ceia de Natal, pois nós, da casa, nos organizamos para realizá-las, tanto para as que ficam na casa como para as que passam o Natal no hospital", pontua a vice-presidente do Lar de Maria, Gracinha Andrade.

Atualmente, a casa atende 25 crianças com um acompanhante cada, a capacidade máxima do Lar é para 48 crianças. Além dos que estão na casa, a Rede Feminina atende mais 200 crianças que não precisam da hospedagem do Lar, mas necessitam da ajuda do grupo.