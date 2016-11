18/11/2016 09:00:00 - Polícia



Operação prende 27 suspeitos de fraudar concurso dos Bombeiros



OPERAÇÃO da Polícia Civil que busca apurar fraudes no concurso do Corpo de Bombeiros prendeu 27 suspeitos





Uma operação da Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes de Corrupção, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado - Greco, deflagrada na manhã de ontem (17), busca apurar fraudes no concurso público do Corpo de Bombeiros do Piauí, realizado em 2014. Segundo o delegado- geral Riedel Batista, até o momento, cerca de 27 prisões foram realizadas e nove pessoas estão foragidas. Intitulada de Vigiles, a operação cumpre 36 mandados de prisões, 35 mandados de condução coercitiva e 71 de busca e apreensão expedidos pelo juiz Dr. Luís de Moura Correia, titular da Central de Inquéritos Policiais de Teresina. O delegado-geral Riedel Batista afirmou que dentre os presos estão alguns aprovados no concurso e pessoas que articulavam a fraude. "Dentre as 20 pessoas presas até agora, há aprovados, não aprovados e pessoas que colaboravam com a fraude. Os presos estão sendo encaminhados para a Academia de Polícia, onde serão ouvidos. Já os que estão sendo levados de forma coercitiva irão para a Delegacia Geral, onde uma equipe com cinco delegados colherá os depoimentos", explicou. Cerca de 150 policiais civis entre delegados, agentes e escrivães estão envolvidos na operação que contou com o apoio do próprio Corpo de Bombeiros Militar, e do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe|), organizadora do certame, além do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. REINCIDENTE - O advogado Evilásio Rodrigues de Oliveira Corte foi preso, mais uma vez, pela acusação de fraude em concurso público no Piauí. O coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), delegado Carlos César Camelo, explica que o suspeito foi preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. Evilásio Rodrigues e pelo menos 19 pessoas foram presos durante a operação Vigiles, deflagrada na manhã de ontem (17). A ação policial apura fraude no concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí, ocorrido em 2014. Anteriormente, o advogado já havia sido preso em março (operação Véritas, que investigou fraude no concurso do TJ-PI), e em setembro (operação que investigou fraude no concurso de agente penitenciário). "Na operação Véritas foi decretada a prisão preventiva desse advogado, que foi liberado posteriormente durante o processo criminal. Depois, ele foi preso novamente por fraude ao concurso de agente penitenciário e agora pela terceira vez foi preso por fraude no concurso do Corpo de Bombeiros, que ocorreu antes desses outros dois certames. Agora, o mandado é preventivo pelos antecedentes dele, o modus operandi já bem claro. Esse tipo de prisão não tem prazo e ele ficará preso até sua posterior alvará de soltura ou qualquer outra decisão judicial", disse Carlos César. Além do advogado, foram presos alunos do curso de formação dos bombeiros e universitários. Até o momento, não foi constatada a participação de agente público. CANCELADO- O Corpo de Bombeiros do Piauí decidiu suspender o curso de formação dos aprovados no concurso público realizado em 2014, alvo da Operação Vigiles. De acordo com o major Egídio Leite, relações públicas do Corpo de Bombeiros, dos 27 presos, 19 estavam nesta etapa.