18/11/2016 09:00:00 - Geral



Mais de 70 mil piauienses ficam sem energia em 21 municípios



clique para ampliar

Divulgação Apagão atingiu 21 municípios da região Centro-Sul do Piauí, segundo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf)





Um apagão deixou, pelo menos, 74 mil moradores de 21 municípios da região Centro-Sul do Piauí sem energia na quarta-feira (16). Foram quase três horas sem o fornecimento em boa parte dos municípios. O problema teria sido originado no sistema de proteção da usina hidrelétrica de Boa Esperança, situada no município de Guadalupe. "Foram quase três horas sem energia. Não é comum acontecer isso aqui em Floriano. Até a cidade vizinha de Barão de Grajaú, no Maranhão, foi afetada", disse Ivan Nunes, morador da cidade de Floriano. O abastecimento foi interrompido por volta das 17h42 de quarta-feira. Até a manhã de ontem o fornecimento havia sido reestabelecido em boa parte dos 21 municípios. Através de nota à imprensa, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) informou que vem sendo buscada uma solução para o problema com auxílio do Centro de Operação Integrado da Eletrobras Distribuição Piauí. A Chesf informou ainda que busca "uma estratégia para normalizar, o mais rápido possível, o fornecimento de energia para os demais municípios a partir de outra subestação". A companhia afirmou ainda que estão sendo apuradas a causa do problema que afetou o sistema de proteção da usina de Boa Esperança. Ficaram sem energia 74 mil consumidores dos municípios de Floriano, Bertolínia, Sebastião Leal, Landri Sales, Canavieira, Marcos Parente, Jerumenha, Guadalupe, Francisco Ayres, Arraial, Nazaré do Piauí, Cajazeiras do Piauí, São José do Peixe, Ribeira do Piauí, Aroazes, Barra D'Alcântara, Francinopólis, Novo Oriente, Santa Cruz dos Milagres, Tanque do Piauí e Várzea Grande. QUEIMADAS DEIXAM CIDADES NO ESCURO- Incêndios e queimadas no Piauí deixaram cidades inteiras no escuro e, de 2015 para 2016, o aumento na interrupção do fornecimento de energia foi de mais de 50%. Para se ter ideia da dimensão dos problemas ocasionados por queimadas ao sistema elétrico, em 2015, a média de tempo sem energia elétrica foi de 45 minutos e atingiu 75 mil consumidores. Até setembro de 2016, esses números chegaram à média de 72 minutos e 112,9 mil consumidores atingidos, dos quais 59,468 estão na região sudeste do Estado. Somente em Teresina, no mês de outubro, a Eletrobras Distribuição Piauí registrou a elevação de 50 para 300 ocorrências, das quais grande parte foram ocasionadas por fogo sob à rede elétrica. Na capital, foi necessário dobrar o número de equipes em campo para atender à demanda. No início do ano uma descarga atmosférica atingiu um para-raio da rede de distribuição da Eletrobras, que causou curto-circuito e deixou parte do Centro-Sul de Teresina sem energia. O problema deixou boa parte dos semáforos de algumas avenidas importantes sem funcionar. Na ocasião a Eletrobras informou que um para-raio entrou em curto-circuito ao ser atingido por um raio, ele bloqueou o alimentador e ocasionou a falta de energia. O para-raio foi substituído e os técnicos fizeram um remanejamento das cargas fazendo com que a energia fosse religada. No entanto, não souberam informar por quanto tempo a região ficou sem o fornecimento da energia.