Santos empata e adia o grito de campeão do Palmeiras na Série A

Divulgação GABRIEL DE JESUS dá assistência a Dudu que marca 1 a 0 para o Palmeiras e deixa time mais próximo do título





O empate em 2 a 2 entre Santos e Cruzeiro ontem (20), no Mineirão, adiou o grito de campeão que ainda está engasgado da torcida palmeirense. Com 1 a 0, o Verdão cumpriu o seu dever que era vencer o Botafogo e precisava torcer para que o Santos perdesse para a equipe azulina. O time dependia ainda do resultado do jogo entre Flamengo e Coritiba, que aconteceu mais tarde. Mas pelo fato de líder e vice-líder jogarem no mesmo horário, o resultado dos dois jogos já adiava a decisão do título para a penúltima rodada da competição. O jogo entre Palmeiras e Botafogo aconteceu no Arena Palmeiras. E foi um jogo intenso. O primeiro tempo foi bastante dividido. Os dois times criaram boas oportunidades, mas o líder foi mais feliz. A primeira grande chance de gol foi aos 14 minutos do primeiro tempo. Jean levantou a bola no segundo pau e Moisés subiu alto para cabecear. O goleiro Sidão estava atento e fez a defesa. Um outro momento de grande perigo no gol do Botafogo foi aos 27. Dudu jogou com Moisés na esquerda e acionou Roger Guedes do outro lado, dentro da grande área. Ele conseguiu achar Gabriel Jesus na pequena área, mas a bola bate no atacante garoto e vai para fora. Jesus perdeu um gol inacreditável. O gol só veio mesmo aos 17 minutos da segunda etapa. Dudu começou a jogada pelo lado direito e cruzou para Gabriel Jesus na grande área. Jesus não finaliza, domina e cruza novamente para Dudu cabecear, sem chances para Sidão. 1 a 0 Palmeiras. Porém, a conquista ficou bem mais perto neste domingo, já que uma vitória deixa o Palmeiras a apenas um empate do título. O time alviverde chega a 74 pontos e abre 68 do Santos. O Botafogo, por sua vez, vê a vaga na Libertadores cada vez mais ameaçada. Mas ainda assim, com 55 pontos, na sexta colocação, segue dependendo apenas de suas forças para se garantir na próxima edição do torneio sul-americano.