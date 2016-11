21/11/2016 09:00:00 - Geral



Operação de segurança no Centro será lançada dia 2



Francisco Gilásio Também como medida de segurança, o calçadão da rua Simplício Mendes fechado para veículos





A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) irá lançar dia 2 de dezembro, a operação de segurança que funcionará no Centro de Teresina e em outros locais de intenso comércio este final de ano. O objetivo da ação é reforçar o policiamento nestas áreas que concentram grande fluxo de pessoas neste período. O trabalho será realizado durante todo o mês de dezembro e contará com reforço do 1° Batalhão, responsável pelo Centro, e parte do policiamento de outros órgãos como, Assembleia, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. "Por enquanto, estamos na fase de planejamento, não sabemos quantos policiais devem atuar, mas queremos reforçar o policiamento no Centro da capital, área mais visada pelos bandidos", afirma Lindomar Castilho, subcomandante geral da PM-PI. As ações devem ser desenvolvidas nos turnos da manhã e da tarde. Os policiais estarão concentrados próximos as lojas, agências bancárias e locais de maior fluxo de pessoas. Os principais crimes, principalmente no fim de ano, são roubo de celular, bolsas, roubo dentro de casas lotéricas e em estacionamentos. Além do reforço policial, a Polícia Militar alerta para a necessidade de participação conjunta do cidadão a fim de que o trabalho de segurança seja realizado com sucesso nesse período. A dica é andar sempre com muita atenção e sob qualquer atitude suspeita procurar um policial no local ou telefonar para a PM. Quem vai viajar no período festivo também precisa tomar algumas atitudes preventivas. Deixar um vizinho ou familiar para cuidar da casa, fechar bem todos os ambientes de sua propriedade e, ainda, acender as luzes à noite e apagar pela manhã são algumas sugestões de segurança. CALÇADÕES - Além do reforço da polícia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) realizará a partir do dia 30 de novembro o fechamento dos calçadões da Álvaro Mendes e Simplício Mendes, para o melhor fluxo dos pedestres no Centro. A Strans também vai reforçar a quantidade de agentes para orientar o trânsito. A dica do órgão é que as pessoas evitem, neste período, se deslocar ao Centro de carro e que se houver a necessidade, colaborem com o trânsito, não estacionando em local proibido, formando filas duplas de carros.