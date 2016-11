O governo Michel Temer está embrulhado em mais uma confusão, provocada pela sua própria equipe ministerial. Logo depois da posse, há seis meses, o presidente teve que se desfazer às pressas de três ministros: Romero Jucá (Planejamento), Henrique Alves (Turismo) e Fabiano Silveira (Transparência, Fiscalização e Controle).

Naquele período, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, balançou, balançou, mas não caiu. Com ele a história foi diferente: falou demais. Já seus ex-colegas de ministério foram dispensados pelo presidente porque caíram na rede de investigação da Operação Lava-Jato.

Agora o presidente está com uma nova batata quente nas mãos. O ministro Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que integra o seleto grupo de ministros da Casa, arrastou mais uma crise para dentro do Palácio do Planalto. Ele foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de pressioná-lo para conseguir autorização do Iphan para a construção de um prédio cuja obra foi embargada em Salvador. Geddel adquiriu um imóvel nesse prédio. O ministro da Cultura preferiu sair a ceder.

Por enquanto, o Planalto tenta dar uma de João-sem-braço. Assim, entregou a Geddel a sua própria defesa. E repassou à Comissão de Ética da Presidência da República o exame do caso. Em Brasília, avalia-se que a situação do ministro é desconfortável.

Geddel Vieira Lima é responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional. Ex-ministro da Integração Nacional no governo petista, ele é um dos caciques do PMDB. O noticiário dá conta de que ele conversou com o presidente sobre o episódio e deu explicações convincentes. Mas o Planalto vai avaliar, ainda, o efeito externo do caso para a imagem do governo.

Para auxiliares do presidente, Geddel jamais poderia pedir, na condição de ministro, intervenção do governo em um projeto de interesse privado. Então, para uma grande corrente de analistas, se o ministro não cair, o governo passa a ideia de que é certo abusar do cargo para conquistar objetivos pessoais.