21/11/2016 09:00:00 - Cidade



Centro tem calçadas quebradas e obstáculos



clique para ampliar

Bloco de concreto no meio do passeio, sem alguma sinalização, já causou muitas quedas





No Centro de Teresina é fácil encontrar alguma calçada quebrada e que contenha obstáculos que impeçam o livre passeio de pedestres. A situação é constrangedora, pois possibilita que as pessoas caiam ou tropecem umas nas outras. Um exemplo é uma calçada situada na frente de um banco no Centro, que apresenta um bloco de concreto no meio do passeio, sem alguma sinalização, o que pode ocasionar acidentes. O vendedor de água de coco Manoel Chagas que trabalha em frente ao local conta que não é difícil ver alguém tropeçando no bloco, que antes segurava uma placa. "Já vi várias pessoas tropeçarem aí. A última quase ia caindo de verdade, se não fosse os amigos para ajudar", comenta. O mototaxista Luciano Pereira que trabalha há três anos no local também fala dos acidentes, que segundo ele, acontece mais com idosos. Para ele, o local deveria receber alguma sinalização. "O dono aqui do passeio deveria pintar o bloco ou mesmo retirá-lo para evitar esses transtornos". Além dos obstáculos nas calçadas, muitos passeios estão com as pedras soltas. Em frente ao Clube dos Diários, uma parte da calçada está quebrada, devido ao crescimento das raízes das árvores no local. "Nós vemos diariamente pessoas tropeçarem aqui devido as pedras soltas, o espaço também é curto", diz o agente de trânsito Bernardo Araújo. O superintendente executivo da SDU Centro Norte Ângelo Cavalcante explica que quando a calçada é de propriedade privada, cabe ao dono realizar essas manutenções e reparos necessários. Mas quando se trata de calçadas em órgãos públicos, o reparo é realizado pela SDU, através de uma equipe responsável. Já com relação aos obstáculos nos passeios é preciso primeiro verificar para saber do que se trata e depois tomar as providências. "Nós precisamos averiguar para ver de que se trata. Se oferecer riscos a gente sinaliza e se for necessário a gente também notifica o responsável e manda retirar", destaca Ângelo Cavalcante. O órgão também pede a colaboração da população em caso de aparecimento dos problemas. "Qualquer tipo de problema, buraco, obstáculos nos passeios, a população pode entrar em contato com a gente, através do (86) 3215- 7465 que mandamos uma equipe ao local", finaliza o superintendente.