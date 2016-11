A Comissão Especial de Licitação divulgou o resultado do julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados pelas licitantes em relação à proposta técnica na concorrência pública internacional, para a subconcessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Teresina. As empresas Aegea e Consórcio Poti Ambiental empataram na proposta técnica, obtendo 100 pontos cada uma. A empresa Águas do Brasil obteve 91 pontos. De acordo com a superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura, as três licitantes estão classificadas e irão agora para a fase de disputa de maior outorga para o setor.