Dois acidentes graves foram registrados na Avenida Poti, na Zona Norte de Teresina, em menos de 12h. Segundo a Polícia Militar, o primeiro aonteceu na madrugada de ontem (20), eram quatro pessoas em um veículo, que após o motorista perder o controle colidiu em um poste. As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O segundo, já pela manhã, um motociclista veio a óbito após se chocar contra um poste.

"No primeiro haviam quatro pessoas dentro do carro e seguiam no sentido Ponte/Santa Maria da Codipi. O veículo subiu a calçada e se chocou com um poste no canteiro central da avenida. O motorista fugiu do local e os três passageiros ficaram presos nas ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Duas equipes de resgate dos Bombeiros e uma ambulância do Samu fizeram o atendimento as vítimas e encaminharam para o hospital", explicou o tenente Elivaldo Moraes, do 13º Batalhão de Polícia Militar.

Ainda segundo a polícia, no segundo acidente, já no início da manhã, um motociclista identificado como Bernardo Faustino de Sousa Filho, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

"Segundo informações de amigos, ele estava bebendo em um bar no bairro Poti Velho e em seguida pegou a moto e saiu em alta velocidade em direção a Santa Maria da Codipi. Ele perdeu o controle da moto e bateu em um poste vindo a óbito ainda no local. Ele é vigilante e segundo informações, os amigos ainda tentaram tomar a chave da moto para impedir ele de sair, mas não conseguiram. Ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica", contou o tenente.

O Instituto de Medicina Legal e a perícia foram acionados para a realização dos procedimentos necessários.

CAMPO MAIOR - Três acidentes foram registrados na noite do último sábado (19) na cidade de Campo Maior, localizado a 81 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, uma pessoa morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas. Os dois primeiros acidentes foram registrados dentro da cidade e o terceiro aconteceu na BR-343.

Um jovem de aproximadamente 30 anos morreu após colidir frontalmente de moto com outra motocicleta no Centro da cidade. A polícia informou que ele perdeu o controle da moto e se chocou frontalmente com outra moto que seguia em sentido contrário. O outro motociclista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital

O segundo aconteceu também envolvendo duas motocicletas que colidiram na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Campo Maior. As duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital da cidade.

O terceiro acidente foi registrado no final da noite quando um carro desceu o aterro e capotou na BR-343, mesmo com a gravidade do acidente não foi registrado feridos.