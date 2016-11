(*) Jonathan Madeira

A seca no nordeste é um problema secular. Seus primeiros registros datam do séc.XVII, quando a Coroa Portuguesa já planejava combatê-la. O pesquisador Francisco Jácome Sarmento descreve no livro Transposição do Rio São Francisco - Realidade e Obra a Construir: "a primeira aprovação de verbas para combate às secas deu-se pós-independência (1822), resultante da grande estiagem de 1824-1835. [.] Antes registrou-se a gênese das frentes de emergência (1721-1725), quando navios traziam mantimentos para quem aceitasse trabalhar em obras públicas nas novas vilas".

O drama vem de longe, mas permanece atual e devastador. Em pleno século XXI, quando já somos capazes de pesar estrelas e medir distâncias intra-atômicas, o acesso ao principal bem essencial à sobrevivência ainda é um desafio.E o drama do semiárido não pode considerado mero fenômeno ambiental. As longas estiagens ocorrem há séculos, mas o Poder Público se especializou em ofertar medidas paliativas, em detrimento de soluções definitivas.

No Piauí, além de grave, a situação é incompreensível. Somente 15% do seu território ocupam o cristalino, os outros 85% estão em uma bacia sedimentar, sobre alguns dos mais volumosos aquíferos do Brasil. Temos um dos rios mais importantes do país a nos banhar do extremo sul ao litoral, e afluentes de grande capacidade hídrica. Ainda assim, uma enorme parcela dos piauienses vive, em estiagens cada vez mais severas, o mesmo martírio de seus antepassados do Brasil-Colônia.Milhares de famílias dependem de operações carro-pipa ou, na ausência destes, travam caminhadas quilométricas em busca de água de qualidade inaceitável para consumo humano.

O custo do combate à seca no Piauí é alarmante. Em 2015 os recursos federais e estaduais para distribuição de "carradas" de água chegaram a R$ 120 milhões. Uma fortuna que alivia o drama dos beneficiados, mas não traz paznem dignidade aos sedentos de água e de justiça social. Estas ações emergenciais paliativas alimentam estimulam atividades ilícitas, como exploração ilegal de patrimônio público, agiotagem e cobrança abusiva por bem essencial à vida e contribuem para a perpetuação de políticos que exploram o sofrimento das comunidades, utilizando a água como moeda de troca por votos a cada eleição.

A solução para o abastecimento de água no Piauíreside na gestão adequada dos nossos recursos hídricos subterrâneos. Os imensos aquíferos no Vale do Gurguéia têm elevada potencialidade e água de excelente qualidade para consumo humano. Temos em nosso subsolo um verdadeiro mar de água doce. Surgiu daí a possível solução definitiva para o problema secular da seca no sertão piauiense.

A Adutora do Sertão do Piauí é uma proposta viável, capaz de atender toda a faixa sudeste do estado, 600 mil habitantes em 51 municípios do semiárido, numa área de 56.622 km2. A ideia nasceu na CPRM-PI, que elaborou proposta técnico-científica para implantação de uma adutora que explorará o Aquífero Cabeças, a partir de 37 poços entre Cristino Castro e Eliseu Martins, hoje subutilizados ou abandonados. Estudos preliminares garantem captação sustentável de até 20.000 m3/h por mais de 300 anos sem impactos ao aquífero. A proposta, todavia, prevê retirar apenas 6.000m3/h, em regime alternado, disponibilizando 120 litros/dia para cada habitante das cidades atendidas. Nos períodos de estiagem estes cidadãos vivem em condições sub-humanas, com menos de 20 litros de água por dia.

Além do óbvio paradoxo "mar subterrâneo x seca no sertão", há outros aspectos que justificam a construção da Adutora do Sertão. A existência dos 37 poços representa sensível economia para sua implantação, pois a perfuração desta bateria hoje custaria cerca de R$ 100 milhões. Além disso, as análises químicas atestam a qualidade excepcional da água, passível de destinação direta da adutora para a rede de distribuição, sem necessidade de estações de tratamento que encareceriam o projeto. A CODEVASF estimou ocusto de implantação da adutora em cerca de R$ 1 bilhão, montante considerado modesto para obra de tal envergadura e alcance social. Este é um valor de referência, já que ainda não há Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projeto Básico ou mesmo o traçado ideal da adutora. Porém, serve como indicativo de que, comparada aos R$ 120 milhões anuais gastos com operações emergen-ciais, a Adutora do Sertão custará menos que10 anos de ações paliativas. E teremos a solução definitiva do problema secular da seca no sertão o Piauí.

A ideiabase do traçado da adutora é captar água da bateria de poços no Vale do Gurguéia e aduzi-la até o município de Caracol, ponto mais alto da região a ser atendida, a cerca de 100km e com uma diferença de cota em relação aos poços em torno de 380m. De Caracol para as demais 50 cidades a distribuição ocorrerá por gravidade, gerando custo energético mínimo. Os municípios atendidos pela Adutora do Sertão serão Acauã, Alagoinha, Alegrete, Anísio de Abreu, Avelino Lopes, Belém, Betânia, Bonfim, Caldeirão Grande, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande, Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Caridade, Conceição do Canindé, Coronel José Dias, Corrente, Cristalândia, Curimatá, Curral Novo, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Guaribas, Jacobina, Jaicós, Júlio Borges, Jurema, Lagoa do Barro, Marcolândia, Massapê, Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça No Tempo, Padre Marcos, Parnaguá, Patos, Paulistana, Pio IX,Queimada Nova,São Braz,São Francisco de Assis,São Julião, São Lourenço, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simões, Várzea Branca eVila Nova.

Inconformados com o descaso histórico do Poder Público em relação ao problema, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Piauí ajuizaram Ação Civil Públicaem litisconsórcio para determinar que os Governos Federal e Estadual tomassem providências para a Adutora do Sertão sair do papel. A Justiça Federal deferiu parcialmente a ACP impetrada pelo MPF e MPE-PI, e determinou prazo para que a União apresente o Projeto Básico da Adutora do Sertão, sob pena de multa diária de R$ 200 mil.

Um dos maiores entusiastas da Adutora do Sertão, o Senador Elmano Férrer abraçou a causa tão logo conheceu a proposta. Cercou-se de profissionais das áreas de Engenharia e Geologia para aferir sua viabilidade e passou a envidar, desde meados de 2015 esforços para tirá-la do campo dos sonhos e trazê-la à realidade. Neste sentido, passos decisivos já foram dados: por emendas de sua autoria, a Adutora do Sertão foi incluída no Plano Plurianual (PPA 2016-2019) e na LDO 2017. O Senador também deu prioridade para a Adutora ao colocá-la como emenda de bancada de sua indicação pessoal para o próximo ano. Paralelamente à atuação legislativa, o Senador já realizou reuniões técnicas junto ao Ministério das Minas e Energia, Ministério da Integração Nacional, CPRM, CODEVASF, Comando do Exército Brasileiro, FUNASA, MPF e MPE-PI, na busca de apoio destas instituições para realização dos levantamentos preliminares, Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projeto Básico, Executivo e posterior execução da obra. Tais iniciativas foram fundamentais na luta por recursos do Orçamento Geral da União para esta ação.

A Adutora do Sertão será uma das obras de maior impacto social da história do nosso estado. Sua semente foi plantada, está sendo devidamente regada e começa a germinar. Cabe aos agentes públicos e à sociedade atuar para que eventuais dificuldades, resistências e interesses contrários, de ordem econômica ou política, não destruam esta real oportunidade de resgate da dívida histórica do país com o bravo e sofrido povo do sertão piauiense.





(*) Jonathan Madeira de Barros Nunes é professor doutor em Estruturas e Construção Civil - Uespi e analista Legislativo do Senado Federal.