A Fifa divulgou ontem a lista dos candidatos ao Prêmio Puskás de 2016. Dois brasileiros estão entre os dez concorrentes: Marlone, do Corinthians, pelo voleio anotado contra o Cobresal, pela Copa Libertadores; e Neymar, do Barcelona, no famoso golaço diante do Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O argentino Lionel Messi também está na lista pela falta cobrada sobre os Estados Unidos, na Copa América Centenário.

O prêmio será entregue durante a cerimônia do Fifa The Best, que vai anunciar o melhor jogador do mundo no ano, no dia 9 de janeiro de 2017, em Zurique, na Suíça. O voto está aberto ao público no site da entidade. No dia 2 de dezembro, a lista será reduzida a três finalistas, como já aconteceu anteriormente, mas a eleição seguirá disponível.

Segundo comunicado no site da entidade, um painel com o argentino Gabriel Batistuta, o holandês Marco van Basten e a brasileira ajudou a escolher os golaços. A Fifa só considerou gols marcados entre 30 de setembro de 2015 e 30 de setembro de 2016, o que explica, por exemplo, a ausência do alemão Mesut Özil, do Arsenal - a obra-prima contra o Ludogorets, pela Liga dos Campeões, aconteceu no dia 1º de novembro. E também do francês Payet, do West Ham, sobre o West Bromwich, pelo Campeonato Inglês, no dia 1º de outubro (assista aqui).

Esta é a oitava edição do Prêmio Puskás, criado em homenagem ao ex-jogador húngaro, atacante do Real Madrid nos anos 50 e 60. Os vencedores foram: Cristiano Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Neymar (2011), Miroslav Stoch (2012), Zlatan Ibrahimovic (2013), James Rodríguez (2014) e Wendell Lira (2015).

Na lista estão: Mario Gaspar (Espanha). Hlompho Kekana (África do Sul). Marlone (Brasil). Lionel Messi (Argentina). Neymar (Brasil). Saúl Ñíguez (Espanha). Hal Robson-Kanu (País de Gales). Daniuska Rodríguez (Venezuela). Simon Skrabb (Finlândia). Mohd Faiz Subri (Malásia). (Fonte: GE)