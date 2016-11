22/11/2016 09:00:00 - Geral



Flórida registra recorde de 86 milhões de turistas neste ano

Divulgação DISNEY WORLD é o resort de entretenimento mais visitado do mundo, em Bay Lake, cidade próxima a Orlando





A Flórida recebeu 85,9 milhões de turistas nos primeiros nove meses de 2016, o que representa um aumento de 5,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior e um novo recorde, informou ontem (21) o governador do estado, Rick Scott. Além disso, cerca de 26 milhões de pessoas visitaram o estado durante o terceiro trimestre deste ano, 5,1% a mais que esse período em 2015. Em comunicado, Scott destacou que a Flórida soube manter os parceiros turísticos e visitantes "informados" mesmo o estado enfrentando "desafios como o vírus da zika, os furacões e o ataque terrorista da boate Pulse", no qual morreram 49 inocentes em Orlando no dia 12 de julho. Estrangeiros - O órgão de promoção turística da região, Visit Flórida, estimou que 2,8 milhões de estrangeiros estiveram na Flórida no terceiro trimestre, 0,9% a mais que nas mesmas datas do ano anterior. Os visitantes nacionais neste mesmo período foram 23,6 milhões. Não foram divulgadas as nacionalidades dos turistas que mais visitam o estado americano, mas, no ano passado, os brasileiros ocupavam o terceiro lugar, atrás apenas do Canadá e do Reino Unido. Das 85 milhões de pessoas que visitaram o estado de 1º de janeiro a 30 de setembro, 73,8 milhões foram visitantes domésticos, 7% a mais que no ano anterior. "Nosso objetivo é alcançar os 115 milhões de turistas no final do ano", informou Scott, que anunciou um recorde em empregos diretos relacionados com o turismo, com 1.241.300 moradores do estado que trabalham no meio. O setor temia que o atentado da boate Pulse pudesse retrair a chegada de turistas a Orlando, da mesma forma que a passagem dos furacões Hermine e Matthew e a incidência da zika na Flórida, por enquanto o único estado continental do país onde se sabe que há mosquitos Aedes aegypti que transmitem a doença. O Departamento de Saúde da Flórida calculou em 1.188 os casos de zika na Flórida, dos quais 234 são autóctones e 160 afetam mulheres grávidas.