22/11/2016 09:00:00 - Geral



Piauí contabiliza 20 fugas de presos em apenas três meses









Foram registradas pelo menos 20 fugas de presos no interior do Estado entre os meses de setembro e novembro deste ano. A realidade é preocupante, pois também revela outros problemas do sistema prisional no Piauí como a superlotação de presídios e penitenciárias, a falta de estrutura destes locais e o pequeno efetivo de profissionais. Apesar de muitas tentativas abortadas - pelo menos 70 tentativas de fuga abortadas foram registradas no sistema prisional em 2016, de acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus) - muitos presos continuam a insistir na ação. No começo deste mês, um preso que estava na delegacia de Piripiri, na região ao Norte de Estado, acabou fugindo na madrugada após cavar um buraco na parede da cela. De acordo com Constantino Júnior, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí (Sinpolpi), há a necessidade de mais investimentos no setor prisional, como o aumento de vagas, para que o preso não venha a ser transferido para as delegacias. "Nas delegacias, a possibilidade de fuga é bem maior. Muitos destes locais também estão sem condições de funcionamento". Mesmo com o problema, Constantino afirma que o Estado tem conseguido melhorar esta realidade, se comparado a outros Estados como o Ceará. "A situação aqui ainda é bem melhor que o Ceará, pois es-tamos cobrando melhorias. Acreditamos que devem ser feitos mais investimentos no sistema prisional". Em resposta aos problemas, a Secretaria de Justiça informa que tem chamado atenção para a grande quantidade de pessoas presas no Piauí e a superlotação na maioria das unidades penais. Até agosto deste ano foram mais de 4.100 pessoas presas em apenas 2.230 vagas. A Sejus tem defendido medidas que ajudem a reverter o aumento da população carcerária e está construindo novos presídios. Em Campo Maior, está sendo construída uma nova Casa de Detenção, com 160 vagas. A penitenciária terá dois pavilhões; 47 celas; módulos de ensino, visita e vistoria; consultório odontológico; além da parte administrativa e médica. Em Altos, as obras da Cadeia Pública, que terá 600 vagas, já iniciaram. A nova penitenciária será destinada a receber presos provisórios.