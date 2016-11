A doença do refluxo gastro-esofágico é uma condição na qual o conteúdo do estômago (comida ou líquido) vaza do estômago para o esôfago (o tubo que liga a boca ao estômago). Esta ação pode irritar o esôfago, causando azia e outros sintomas.

Causas do refluxo - Quando você come, o alimento passa da garganta para o estômago através do esôfago. Uma vez que a comida está no estômago, um anel de fibras musculares evita que os alimentos se movam de volta para o esôfago. Estas fibras musculares são chamadas de esfíncter esofá-gico inferior. Se este músculo do esfíncter não se fecha bem, comida, líquidos e ácido do estômago podem vazar de volta para o esôfago. Isso é chamado de refluxo ou refluxo gastro-esofágico. Refluxo pode causar sintomas ou pode até mesmo danificar o esôfago.

Os fatores de risco para o refluxo incluem:

- Álcool (possivelmente);

- Hérnia hiatal (uma condição na qual a parte do estômago se move acima do diafragma , que é o músculo que separa as cavidades torácica e abdominal);

- Obesidade;

- Gravidez;

- Esclerodermia

- Fumo.

Azia e refluxo gastroeso-fágico podem ser causados ou agravados pela gravidez e muitos medicamentos diferentes. Tais drogas incluem:

- Anticolinérgicos (por exemplo, para enjoo);

- Os beta-bloqueadores para a pressão arterial elevada ou doença cardíaca;

- Broncodilatadores para asma;

- Os bloqueadores dos canais de cálcio para a pressão arterial alta;

- Drogas de dopamina ativas para a doença de Parkinson;

- Progestina para o sangra-mento menstrual anormal ou controle de natalidade;

- Sedativos para insônia ou ansiedade;

- Os antidepressivos tricíclicos.

Se você suspeitar que um de seus medicamentos podem estar causando azia, fale com o seu médico. Nunca altere ou interrompa uma medicação que você toma regularmente sem falar com o seu médico.

Sintomas do refluxo - Os sintomas mais comuns são:

- Sentir que a comida está preso atrás do esterno;

- Azia ou uma dor de queima-ção no peito (sob o esterno);

- Aumento com a dobra, inclinação, deitar-se ou comer;

- Mais provável ou pior à noite;

- Aliviada por antiácidos;

- Náusea depois de comer.

Os sintomas menos comuns são:

- Regurgitação;

- Tosse ou pigarreamento;

- Dificuldade em engolir.

- Soluços;

- Rouquidão ou mudança na voz;

- Dor de garganta.

Exames e testes para o refluxo - Você pode não precisar de todos os testes se os seus sintomas não são graves. Se os sintomas forem graves ou voltam depois de terem sido tratados, um ou mais testes podem ajudar a diagnosticar o refluxo ou quaisquer complicações:

- Endoscopia digestiva é freqüentemente usada para en-contrar a causa e examinar o esôfago por danos. O médico insere um tubo fino com uma câmera na ponta através de sua boca . O tubo é então pas-sado para o esófago, estômago e intestino delgado;

- Bário;

- PHmetria esofágica contínua;

- Manometria esofágica;

- Um teste de sangramento oculto nas fezes positivo pode diagnosticar sangramento que vem de irritação no esôfago, estômago ou intestinos.