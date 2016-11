O anúncio do fechamento de mais de 700 agências do Banco do Brasil no próximo ano deixou usuários e servidores surpresos. De acordo com informações do Banco, este é um plano de reestruturação que prevê o fechamento de agências e o incentivo a um plano de extraordinário de aposentadoria incentivada.

Ao todo, 781 agências de um total de 5.430 deixarão de existir, o que corresponde a 14%. Dos pontos fechados, 379 serão convertidos em postos de atendimentos, uma versão menor e mais barata de servir ao cliente. As outras 402 serão desativadas, sendo que outras 51 agências já começaram a ser fechadas ainda em outubro deste ano.

No Piauí, o Banco do Brasil oferece 87 unidades de atendimento, sendo 69 agências e 18 postos de atendimento. Os clientes do Banco do Brasil também contam com 341 correspondentes bancários, 652 caixas eletrônicos BB e 168 terminais da rede Banco 24h no estado. Segundo a assessoria de Comunicação, a agência que será fechada é a da avenida União, no bairro Mocambinho (zona Norte). Virarão postos de atendimento as agências da avenida Poti, no Centro Administrativo (zona Sul) e a agência Heróis do Jenipapo. No interior, quatro agências também serão reduzidas a postos: nos municípios de Inhuma, Angical do Piauí, Francisco Santos e São Pedro.

Com a reorganização, três agências serão encerradas e quatro agências serão transformadas em postos de atendimento. O BB permanecerá com uma das maiores redes de atendimento do Estado, com 62 agências e 22 postos de atendimento. No Estado, O BB possui 1152 funcionários e 297 fazem parte do público potencial do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada, que prevê adesão voluntária.

O Sindicato dos Bancários do Piauí informou que não foi oficialmente notificado pelo órgão sobre as mudanças e que, durante a manhã de ontem, o presidente do Sindicato esteve reunido com a diretoria estadual do banco para entender o caso e esclarecer as dúvidas.

"Será um grande impacto para o setor, visto que o Banco do Brasil é a maior agência bancária em número de funcionários no país. Há tempos este banco vem informatizando os serviços, o que, de certa forma, dispensa a mão de obra do servidor, que cada vez mais é substituído por máquinas. Não sabemos como será depois da execução deste plano, mas vamos acompanhar todos os passos", explicou João Henrique, integrante do Sindicato dos Bancários do Piauí.

Para os usuários, as mudanças significam em serviço mais lento e demorado. A estudante Marília Sousa conta que há meses tenta resolver um problema aparentemente simples e que já deu inúmeras caminhadas perdidas à agência central do Banco do Brasil em Teresina. "Eu só preciso atualizar os dados, porque mudei de endereço e, até hoje, não consegui. Uma vez disseram que o sistema caiu, outra vez eu fiquei lá por mais de três horas e não consegui atendimento. Se diminuírem as agências e reduzirem o quadro de funcionários, eu acho que o atendimento, que já é ruim, vai só piorar", ressalta.