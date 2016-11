22/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A reestruturação do Banco do Brasil



UMA DAS AGÊNCIAS do Banco do Brasil que será fechada em Teresina, segundo o anúncio oficial





A notícia de impacto deste início de semana vem do Banco do Brasil. Por meio da divulgação ao mercado de um fato relevante, o BB anunciou o fechamento de 402 agências, a transformação de outras 379 agências em postos de atendimento e o encerramento de 31 superintendências em diversos municípios. As mudanças, anunciadas como medidas de reorganização, fazem parte do plano para ampliar o atendimento digital, segundo o banco. Para isso, o BB anunciou a abertura, já em 2017, de mais 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências. O Banco do Brasil informou que as transações bancárias realizadas em canais de atendimento físicos estão em forte redução. O aplicativo do banco para celular já conta com 9,4 milhões de clientes que realizam cerca de 1 bilhão de transações bancárias por mês, ou 40% do total. Outros 27% são realizadas pela internet. A revisão da estrutura do BB levará à redução de 9.300 vagas no quadro de pessoal. Para a adequação, o BB lançará Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada para público potencial de até 18 mil pessoas que já reúnem condições para se aposentar, com adesão totalmente voluntária. Segundo os cálculos da instituição, a economia com a adoção das medidas pode alcançar R$ 750 milhões anuais. O lucro do banco no terceiro trimestre foi de R$ 2,25 bilhões. A atual rede de atendimento do BB é composta de 5.430 agências e 1.791 postos de atendimento, totalizando 7.221 unidades. No Piauí, o BB oferece 87 unidades de atendimento, sendo 69 agências e 18 postos de atendimento Os clientes do Banco do Brasil também contam com 341 correspondentes bancários, 652 caixas eletrônicos BB e 168 terminais da rede Banco 24h no estado. Com a reorganização, três agências serão encerradas e quatro agências serão transformadas em postos de atendimento. O BB possui 1.152 funcionários no Piauí. É indiscutível a presença, a força, a necessidade e o avanço da tecnologia digital na realidade de hoje. Porém, é preciso saber como o Banco do Brasil fará essa grande operação de mudança em sua estrutura sem prejudicar seus clientes. O que se vê em todo canto é agência do BB lotada ou superlotada, à exceção das agências primes e personalité da vida. Mas o BB que acabar essas filas é fechando agência!