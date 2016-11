23/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A cidade já tem dono?

A Câmara Municipal de Teresina realizou audiência pública ontem para discutir a implantação do Uber na cidade. O transporte funciona por meio de uma plataforma desenvolvida para celulares, com preços bem abaixo dos praticados pelos taxistas e com melhor oferta de serviços, segundo seus clientes nos lugares onde já opera. Na audiência pública de ontem, proposta pelo vereador Dudu (PT), o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, Michel Saldanha, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-PI, alertou que a lei 4942/2016 é inconstitucional. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal para regular o transporte público individual na cidade. O advogado disse que o município não tem competência de legislar sobre este tipo de transporte, mas, sim, a União. Representantes dos sindicatos dos taxistas e dos mototaxistas se manifestaram contra a implantação do Uber em Teresina. A justificativa é a de que não há qualquer legislação que regule a implantação do serviço, além do fato de os motoristas do Uber não pagarem impostos, o que causa uma concorrência desleal aos taxistas e mototaxistas. "É uma maneira de desmantelar a classe dos taxistas, que trabalha regularizada, em que muitos pais de família encontram o seu sustento. Mais de 20 mil pessoas seriam afetadas. Algo que funciona ilegal é mais barato, mas Teresina funciona de acordo com a demanda de táxis e mototáxis já pré-estabelecida por lei", afirma Raimundo Bezerra, representante dos taxistas. Um dos encaminhamentos da audiência é para a criação de uma comissão suprapartidária para uma reunião com o prefeito Firmino Filho, a fim de levá-lo as inquietações em relação ao serviço em Teresina. Outro encaminhamento da audiência é a cobrança, por parte do poder Executivo, de uma lei para proibir a operação do Uber na capital. Se Teresina levar adiante a ideia da proibição da implantação do Uber estará na contramão da história. O serviço já é oferecido nas principais cidades brasileiras, com aprovação dos usuários. É compreensível que os taxistas não queiram perder sua clientela. Eles que cuidem, então, de melhorar e baratear seus serviços, pois não são os donos da cidade para barrar a entrada no Uber.