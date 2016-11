23/11/2016 09:00:00 - Geral



Taxistas realizam mais uma manifestação contra o Uber

Francisco Gilásio Na manhã de ontem o trânsito em frente à Camara Municipal ficou parado por conta do protesto dos taxistas





Taxistas e mototaxistas de Teresina se reuniram ontem, dia 22, com os vereadores de Teresina, na Câmara Municipal, para discutir a respeito da implantação do Uber, aplicativo disponível para celulares que conecta motorista a passageiros na capital. A sessão durou cerca de 1 hora e durante o movimento, taxistas deixaram os carros estacionados em frente à Câmara, parando o trânsito na avenida Marechal Castelo Branco. Os profissionais ocuparam todo o plenário na Câmara Municipal para pedir que a implantação do serviço não seja efetuada em Teresina. Segundo Pedro Ferreira, presidente da Cooperativa de Taxistas, a chegada do Uber em outros estados deixou muitos taxistas com fome. Alguns profissionais relataram fazer somente três ou quatro corridas por dia. "É um sistema que é ilegal, pois não paga imposto, já nós temos muitos custos. A chegada do Uber está fazendo muitos taxistas passarem fome. Isto está sendo prejudicial para a categoria", disse ele. O taxista Genório França, que participou da reunião, fica indignado com a possibilidade de implantação do serviço. "Mesmo sabendo que é ilegal, eles querem passar por cima de tudo e implantar a qualquer custo em Teresina o serviço. Mas nós estamos aqui para impedir isso", afirma o taxista. Após os debates sobre o assunto, o vereador Edilberto Borges, o Dudu, proponente da sessão, destacou que diversos encaminhamentos serão tomados para atender ao pedido dos taxistas. Um deles é marcar uma reunião com o prefeito Firmino Filho para discutir o assunto. "Estamos empenhados em impedir a ilegalidade e fazer com os taxistas tenham o seu direito de trabalhar", disse. A Câmara Municipal também já aprovou o projeto de lei que aumenta a multa para transportes clandestinos e irregulares de passageiros e que pretende barrar a chegada do Uber a Teresina. A lei afeta ainda táxis, mototáxis e ônibus não regularizados. Com a aprovação, agora a multa para motos é de 200 vezes o valor da tarifa de transporte público na capital. Para outros veículos, a multa sobe para 300 vezes o valor da passagem. O projeto foi aprovada em agosto por unanimidade dos vereadores presentes. A ementa da proposta diz que a matéria "institui normas para coibir as atividades de transporte clandestino e irregular de passageiros, no âmbito do Município de Teresina, e dá outras providências".