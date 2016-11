Nas muitas possibilidades que o futebol oferece, um time com a defesa do Grêmio e o ataque do Atlético-MG talvez se aproximasse da perfeição. Nunca se saberá, claro. Mas o que fica de tal devaneio é justamente a eleição dos pontos fortes de cada uma das equipes. Hoje, os dois times põe seus trunfos à prova. Galo e Grêmio iniciam a batalha em busca do título da Copa do Brasil, em duelo que acontece hoje (23), no Mineirão.

O ataque do Atlético-MG já passou dos 100 gols na temporada - 117, para ser mais preciso. É a equipe que mais foi às redes no Brasileirão - 60 vezes. O talento de Robinho e a eficácia letal de Lucas Pratto são os pontos fortes para a final.

Fred, artilheiro do Campeonato Brasileiro, já atuou pelo Fluminense na competição e não pode jogar. Luan, que foi o talismã atleticano na conquista da Copa do Brasil de 2014, está com um edema na panturrilha direita e foi vetado para o jogo de ida.

Mas o leque de Marcelo Oliveira é robusto. Apesar dos dois desfalques, deve escalar Clayton, jogador que teria lugar em boa parte dos times brasileiros. Na ligação do meio com o ataque, o escolhido será Maicosuel para dar mais velocidade ofensiva.

Do outro lado, estarão alinhados jogadores que ouvem do treinador a ordem para brigar por qualquer centímetro de campo. O Grêmio tem como principal trunfo uma defesa sólida para a final da Copa do Brasil, principalmente após a chegada de Renato Portaluppi. Não levar gols no Mineirão pode ser decisivo para o título em Porto Alegre. Ironicamente, esta tem sido a melhor faceta do time do ex-atacante, apelidado de "homem-gol" pela torcida gremista.

Com o ídolo no comando, o Tricolor derrubou pela metade a média de gols sofridos. Com Roger no comando no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil, sofreu 41 gols em 34 jogos - média de 1,20. Após sua saída, foi vazado nove vezes em 14 partidas - média de 0,64. Na Copa do Brasil, são três gols sofridos em cinco jogos. Com a mudança no posicionamento da marcação, Renato também corrigiu a bola aérea, maior chaga no ano.

O desafio para os próximos jogos é justamente manter o rendimento contra jogadores como Robinho, Lucas Pratto e companhia. Do outro lado, a preocupação é inversa: como fica a ajuda para Carlos César, Gabriel, Erazo, Fábio Santos e Victor? A resposta começa a ser desvendada a partir da noite desta quarta-feira. O jogo de volta ocorre no dia 30, na Arena. (Fonte: GE)