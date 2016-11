23/11/2016 09:00:00 - Municípios



Águas de Timon recebe líderes comunitários na ETA Parnaíba



Divulgação





Lideranças comunitárias visitaram neste final de semana a Estação de Tratamento de Água - ETA Parnaíba. O encontro entre as associações de moradores e a Águas de Timon abordou a Tarifa Social e também o consumo consciente. Os líderes foram recebidos pela equipe de projetos socioambientais e de comunicação da concessionária. O estreitamento de relações visa a formação de cidadãos conscientes quanto ao uso dos recursos naturais e a multiplicação de informações sobre a importância da água tratada. "A reunião foi muito proveitosa e nas próximas esperamos que mais líderes participem pois quanto mais pessoas tiverem conhecimento da relação entre saneamento e básico e saúde, melhor para a nossa cidade", disse o líder comunitário do Parque Aliança, Maurício Silva. O Programa Afluentes objetiva promover a integração entre associações de moradores e a Águas de Timon, buscando estabelecer um canal aberto de comunicação com a comunidade. Através do relacionamento com as lideranças comunitárias, a empresa aproxima-se dos moradores, conhece sua realidade e necessidades, ouve sugestões e opiniões sobre os serviços prestados. A visita, realizada no último sábado (19), teve como tema principal a Tarifa social. O benefício concede 50% de desconto na conta de água para quem realmente precisa e é uma oportunidade de ter água tratada e de qualidade pagando mais barato. Na oportunidade, a visita serviu ainda para receber as demandas das associações de moradores e assim buscar soluções assertivas para o saneamento básico na zona urbana de Timon.