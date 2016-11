23/11/2016 09:00:00 - Cidade



Pais iniciam a procura por material escolar



As lojas de Teresina já preparam seu estoque para o período de maior volume de vendas, novembro e dezembro





Com a proximidade do final do ano, os pais com filhos em idade escolar já se preparam para os gastos escolares exigidos pelos colégios. Entre as despesas estão mensalidade, livros, uniformes e a tão falada lista de material, que para muitos pais contêm itens exagerados. As lojas de Teresina, espe-cializadas no ramo, já preparam seu estoque para o período de maior volume de vendas, que começa no final de dezembro e encerra no início de março, e os pais que terão que fazer estas compras já estão se organizando para os gastos. Irene Matos é mãe de três crianças entre nove e quatro anos. Para ela, a despesa com material escolar é bastante alta, e ela e o marido vão utilizar o décimo-terceiro salário para as compras dos filhos. "Como já é um gasto certo, a gente já deixa esse dinheiro para gastar com escola. Como são três crianças, a direção nos concedeu um desconto na mensalidade, o que já deu uma ajuda, e a maioria das coisas que eu posso comprar à vista para ter desconto, eu compro", explica a mãe. Além disso, Irene diz que faz uma pesquisa de preços antes de efetuar a compra, principalmente, em relação aos produtos que mais sofrem variação de preço, como as mochilas e tênis. "Eu, geralmente, gosto de comprar esses materiais agora em novembro porque, quando chega janeiro, o preço dessas coisas dobra de valor. As mochilas, no ano passado, eu comprei pela internet. Este ano pretendo fazer da mesma forma", complementa. Os valores de mochilas e tênis variam de acordo com modelo, marca e loja. Os produtos que levam nomes de personagens populares entre crianças e adolescentes costumam ter preços mais altos. A publicitária Débora Paiva encontrou mochila escolar em lojas de Teresina de até R$ 400. O mesmo produto em lojas online custam menos da metade. "Eu fui agora já para fazer a pesquisa de preço e me assustei com os valores, vou optar pela compra online, pois o preço está bem melhor", destaca. LISTA - Baseados na Lei Federal n°9.870/1999, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Pernambuco elaborou uma lista dos materiais que as escolas não podem cobrar. Para este ano, a novidade é a resma de papel que, segundo o órgão, o seu uso é mais coletivo do que individual. Pela norma federal, a justificativa para a proibição de itens coletivos se dá pelo fato de que seus custos devem ser considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das mensalidades. Por enquanto, esta é uma nota técnica em nível estadual, mas que pode se tornar nacional e, se for imposta, o impacto para escolas e lojas será considerável. Hoje, uma resma de papel tamanho A4, com 500 folhas, custa em média R$ 50. Algumas escolas pedem até oito resmas por aluno, o que gera um custo de R$ 400. Outros materiais que não podem ser cobrados na lista são materiais de limpeza em geral (sabão, detergente, papel higiênico, guardanapos), copos descartáveis, giz ou pincel para acrílico, medicamentos, sacos plásticos, pen drives, CDs e DVDs entre outros.