23/11/2016 09:00:00 - Polícia



Funcionário do HU e agente de trânsito são presos em operação









Dois servidores públicos foram presos na manhã de ontem (22) pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes de Corrupção, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), na segunda fase da Operação Vigiles, que apura fraudes no concurso público do Corpo de Bombeiros. Um dos presos é agente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e o outro é funcionário do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI). "Os dois trabalham na organização principal da quadrilha na realização das fraudes e eles já foram presos na operação Veritas, que investigou fraude no concurso do Tribunal de Justiça. Ainda têm algumas pessoas para as quais foram decretadas as prisões ontem, mas que ainda não foram encontradas e estamos mantendo em sigilo, pois as equipes ainda estão em campo. Dentre essas pessoas, há servidores públicos", explicou o delegado Carlos César Camelo. No total, 28 pessoas estão presas, sendo 26 prisões temporária e duas preventivas. "As prisões temporárias foram prorrogadas por mais cinco dias, e o delegado Kleidson Ferreira vai trabalhar por mais esse restante de prazo para instruir o inquérito e ao final fazer juízo de valor sobre a necessidade de uma possível conversão em prisão preventiva, mas muitas pessoas provavelmente serão liberadas", finalizou o delegado. FISCAIS - Duas fiscais do concurso, que são mãe e filha, também foram presas na Operação Vigiles na quinta-feira (17) acusadas de fraudar o concurso do Corpo de Bombeiros realizado em 2014. Segundo informou o secretário de estado de segurança pública do Piauí, Fábio Abreu, as duas integravam a quadrilha e tiveram acesso às provas momentos antes de serem aplicadas. Elas eram responsáveis por fotografar a prova, enviar a um piloto pré-determinado que respondia às questões e repassava o gabarito aos demais membros da quadrilha. REINCIDENTE - Um dos presos na operação foi um advogado. De acordo com a polícia, ele pode ser um dos responsáveis por coordenar os trabalhos da quadrilha. Ele também é suspeito de atuar em fraudes de outros dois concursos: o do Tribunal de Justiça do Piauí, em 2015; e de agentes penitenciários, realizado em setembro deste ano. "Ele é um dos principais coordenadores do grupo. Ele já fraudou outros concursos como o Tribunal de Justiça e de agentes penitenciários. Identificamos a participação dele no concurso do Corpo de Bombeiros, no qual foi aberto um novo inquérito e solicitada a prisão", disse o secretário de estado da segurança, Fábio Abreu. Pelo menos seis dos envolvidos no esquema também participaram de fraudes no concurso do TJ-PI realizado em 2015. Estes estão foragidos e, de acordo com o delegado Carlos César Camelo, devem se apresentar à polícia. O Greco informou que uma mulher também teria participado do esquema que fraudou o concurso para agente penitenciário. "As equipes continuam fazendo as diligências. Alguns mandados faltam ser cumpridos, mas acreditamos que até o final do dia outros suspeitos devem se apresentar à Polícia com seus respectivos advogados. Eles preferem se apresentar a ter que ficarem foragidos", destacou o delegado Carlos César. Na Delegacia Geral, seis delegados ouviram as 35 pessoas conduzidas coercitivamente.