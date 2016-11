A Justiça da Espanha recebeu ontem (23) a acusação formal por parte da DIS contra Neymar, a família do craque e dirigentes de Santos e Barcelona por corrupção. Nela, o fundo de investimento pede que o camisa 10 da Seleção seja condenado a cinco anos de prisão e fique impossibilitado de jogar futebol durante esse período.

Já a promotoria requisitou dois anos de prisão e ? 10 milhões (R$ 35,9 milhões) de multa para o atacante brasileiro. A notícia vem a público horas antes de ele ir a campo com o Barça para encarar o Celtic pela Liga dos Campeões.

Além disso, o fundo de investimento quer uma indenização entre ? 159 e ? 195 milhões (R$ 571 a R$ 700,3 milhões) por conta da transferência do jogador para o futebol espanhol em 2013. Os dirigentes do Barcelona também estão na mira da DIS, que pede oito anos de prisão para o atual presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, e seu antecessor no cargo, Sandro Rosell.

A assessoria do jogador informou que Neymar e família estão tranquilos, pois este é um processo antigo que já havia sido arquivado e que foi reaberto há um mês à pedido da DIS. Ele informou, ainda, que não há nenhuma notificação da Justiça sobre o caso. Pouco depois, a empresa divulgou uma nota oficial.

"As partes ainda não foram notificadas e nem comunicadas sobre a abertura de acusação. Continuamos tranquilos porque todos os contratos foram firmados com respeito aos preceitos legais, éticos e morais e com a ciência do Santos Futebol Clube e FC Barcelona. Seguimos seguros que o tempo oferecerá todas as respostas positivas", disse a NN Consultoria, empresa do pai do jogador.

A disputa judicial, entretanto, não envolve apenas a DIS contra a família de Neymar e o Barcelona. Além do fundo de investimento, que detinha 40% dos direitos do jogador à época da transferência, a promotoria da Audiência Nacional (o equivalente ao Supremo Tribunal da Espanha) também pediu a condenação tanto do craque brasileiro quanto dos cartolas cata-lães. A pena, entretanto, é menor em ambos os casos: no caso de Neymar e seu pai, dois anos; de Bartomeu e Rosell, cinco.

No início do mês, o juiz José de la Mata aceitou a denúncia contra Neymar, seu pai e sua mãe, Nadine Gonçalves, pouco mais de um mês após o Ministério Público da Espanha solicitar a reabertura do caso - que havia sido arquivado da esfera criminal, em julho deste ano. (GE)