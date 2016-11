24/11/2016 09:00:00 - Cultura



'Trisca' é aberto com exposição para crianças



Francisco Gilásio Soraya Portela fala a respeito do Festival para Criança





As cidades de Teresina, Flo-riano e Parnaíba recebem, de 23 a 27 de novembro, o Festival de Arte para Criança- TRISCA. O evento foi lançado nesta terça-feira (22), e aberto ao público ontem (23), no espaço cultural Clube dos Diários em Teresina com uma exposição interativa chamada "Jardim Sensorial", de Hudson Melo, Josélia Neves e Rosa Prado. A mostra traz diversas peças que levarão as crianças a mexer, sentir e ouvir. Segundo Hudson Melo, criador do trabalho, o objetivo é explorar os sensores dos pequenos. "As peças foram construídas no sentido de explorar os sensores como tato, visão e audição das crianças", comenta Hudson. O trabalho que levou cinco dias para ficar pronto, ocupa todo o espaço do Clube dos Diários. Nele, as crianças também vão poder participar do processo criativo, intervindo nas caixas criadas, em forma de desenho e com instrumentos sonoros, como apitos e objetos de madeira. O Jardim Sensorial está aberto das 9h às 17h e no sábado (25), das 9h às 11h. A entrada é franca. Além da exposição, o Festival conta com uma programação recheada de espetáculos de grupos locais e nacionais, oficinas formativas, bate-papos e mostras de cinema infantil. Serão mais de 10 espetáculos, cinco oficinas, workshops, sessões de cinema e bate-papos. As atividades irão se intercalar entre os espaços culturais de Teresina, espaço Maria Bonita, em Floriano, e Sesc Avenida e Caixeiral, em Parnaíba. Conforme Soraya Portela, direção artística do festival, a ideia é ocupar vários espaços das cidades. "São espaços muito institucionais que precisam dessa arte. O festival tem a preocupação de fazer com que o público venha ao teatro, pois esses locais devem ser ocupados pelas pessoas de sua região", destaca.