Liquidações da Black Friday acontecem amanhã em Teresina

Francisco Gilásio Muitas lojas anteciparam a promoção para uma semana toda e lançaram a Black Week





Prática que chegou ao Brasil em 2010, a Black Friday (Sexta-feira negra, em tradução livre) deste ano acontece amanhã e deve levar milhares de consumidores de todo o país às lojas em busca de produtos a preço muito baixos. A mega liquidação é uma tradição nos Estados Unidos e ocorre sempre no fim de novembro com o objetivo de renovar os estoques para o Natal. Contudo, muitos consumidores reclamam que aqui, no Brasil, as promoções não são verdadeiras e muitas lojas "maquiariam" os preços para simular descontos nos produtos e, por conta disso, é preciso ter muita atenção na hora de fazer as compras neste dia. Em Teresina, as lojas dos shoppings e do Centro da cidade já estampam suas vitrines com anúncios de promoções para a Black Friday, muitas anteciparam o dia de promoção para uma semana toda, e lançaram a Black Week, em que as ofertas de preços baixos durarão uma semana inteira. OPORTUNIDADE - A univer-sitária Paula Fontenele relata que na Black Friday do ano passado comprou um notebook por um preço bem abaixo do comerciali-zado normalmente. Para ela, a promoção valeu a pena, mas ad-mite que, antes de comprar, fez uma rápida pesquisa em algumas lojas e sites da internet. "Eu fui a algumas lojas físicas aqui de Teresina e também pesquisei na internet, por conta do valor do frete não compensava comprar online, então eu preferi comprar aqui direto. Mas, durante a pesquisa, eu vi muita loja que aumentou o preço dias antes para no dia voltar ao preço antigo, isso eu acho que é agir de má fé", comenta. O auxiliar administrativo Pedro Ferreira conta que quase caiu no golpe ao comprar um smartphone. "Foi em uma loja online que eu fiquei tentado pelo preço, quase comprei mesmo, mas na hora de fazer a compra o meu cartão não autorizou, ainda bem, porque dias depois eu recebi um email com os preços aumentados antes do dia de venda para que na sexta ele voltasse ao preço normal", relata. ORIENTAÇÕES - De acordo com o advogado Marco Aurélio Dantas, as pessoas precisam ficar atentas a alguns detalhes na hora das compras. "O primeiro passo é verificar o produto e ver o preço real sem descontos para saber se realmente vale a pena a promoção. Também deve-se pedir sempre a nota fiscal do produto, pois, caso haja reclamações posteriores, o cliente tem como provar a compra. Além disso, também deve-se ficar atento a validade dos produtos e ver se não está danificado".