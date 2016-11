24/11/2016 09:00:00 - Municípios



Passo à Frente já beneficiou cerca de 3.500 pessoas no Piauí



SECRETÁRIO de Daúde, Francisco Costa, acompanha atendimento do Programa Passo à Frente





As atividades do programa Passo à Frente nos municípios, iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), evitam o deslocamento de centenas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para Teresina, fortalecendo o processo de descentralização e resolutividade dos atendimentos. Desde de maio de 2016, quando foi implantado, até novembro, foram atendidos cerca de 3.500 pacientes, em 45 municípios. O programa beneficia a população piauiense disponibilizando, de forma itinerante, a oferta de cadeiras de rodas e banho, coletes, botas, palmilhas e avaliações para uso de muletas, bengalas, andadores sapatos para pé diabético e pé congênito, além de fabricação de órteses e próteses. Esses equipamentos auxiliam a rotina do paciente, melhorando a qualidade de vida da pessoa com deficiência. "Esse é o desejo do Governo do Estado: melhorar e humanizar os atendimentos em saúde. Em breve, também estaremos entregando equipamentos em outras regiões do estado do Piauí. Esse é um programa que vem, de forma muito significativa, fazendo esse atendimento tão importante a essas pessoas que precisam ter o olhar do poder público de uma forma diferenciada", disse o secretário de Estado da Saúde, Francisco Costa. "Descentralizamos a oferta desse serviço, que antes era feito somente em Teresina. Já passamos por vários municípios, contemplando cerca de 45 cidades, onde entregamos aproximadamente 3.500 equipamentos. Fomos para São Raimundo Nonato, Oeiras, Piripiri e Picos e ainda no fim de novembro, seguiremos para Valença e região", completa o gestor. Um dos beneficiados foi João Paulo Ferreira, de seis anos de idade, do município de Floriano, que recebeu, pela primeira vez, bengalas, cadeira de roda adaptada e um par de órteses. A mãe dele, Elis Regina, que se dedica integralmente ao menino, não escondia a felicidade. "Só tenho a agradecer o apoio de vocês. Não tinha como comprar, mas eu iria atrás, graças a Deus eu consegui", conta com satisfação. O Passo à Frente segue para Valença nos dias 29 de novembro a 2 de dezembro, contemplando os municípios de Inhuma, Lagoa do Sítio, Novo Oriente, Aroazes e Pimenteiras. A retirada dos moldes será feita na Câmara Municipal de Valença. A população desses municípios que necessitarem desse tipo de assistência devem procurar as secretarias de Saúde municipais.