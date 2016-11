24/11/2016 09:00:00 - Cidade



Papai Noel promove entrega de presentes



clique para ampliar

wagner santos Coral do Projeto Música para Todos na sede dos Correios, no Centro de Teresina





A Campanha Papai Noel dos Correios 2016 promoveu, na manhã de ontem, a entrega do primeiro presente na Agência Central. A ação contou com a participação do Coral Simões Filho, do Projeto Música para Todos, e teve como objetivo incentivar ainda mais a adoção das mais de 11 mil cartinhas recebidas este ano. Segundo o coordenador da campanha, Cláudio Carvalho, até o momento metade das cartas já foram apadrinhadas e a empresa aguarda pela entrega dos presentes. "Ainda tem bastante carta para ser adotada e os pedidos são variados, desde brinquedos até material escolar. Nós vamos dar o prazo até o dia 10 de dezembro para que essas pessoas voltem aos Correios com os presentes, pois queremos fazer as entregas até o dia 16 do mesmo mês", explica. As cartas são de crianças participantes de diversas instituições cadastradas da cidade. Cláudio afirma ainda que o número de cartas dos últimos anos tem sido basicamente o mesmo. "Como nós já temos essas escolas cadastradas, então acaba que a quantidade de crianças que escrevem as cartas não varia muito. Ano passado foi um pouco mais de 11mil, mesma quantidade deste ano que completa 27 anos de campanha", explica o coordenador. Para ser padrinho de uma criança, basta ir a uma das unidades dos (Correios do Centro, Teresina Shopping), escolher uma ou mais cartinhas para adotar e depois de comprar o presente, basta levá-lo ao local definido pelos Correios na sua localidade e a entrega fica por conta da empresa. A contadora Virgínia De Castro adota uma carta da campanha há mais de 5 anos e conta que é uma satisfação saber que uma criança vai receber o presente desejado. "Eu faço isso porque lembro que na minha infância eu também escrevia cartas para o Papai Noel e nem sempre ganhava aquilo que pedia, mas ainda assim ganhava alguma coisa. Este ano, eu quero pegar mais de uma carta e quem sabe a cada ano pegar um número maior de pedidos", comenta.