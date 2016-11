24/11/2016 09:00:00 - Geral



Mais de 3 mil repetirão prova do Enem devido à falta de energia



Divulgação CANDIDATOS que se sentiram prejudicados pela falta de energia poderão fazer a prova do Enem novamente





No Piauí, 3.432 candidatos que se sentiram prejudicados pela falta de energia no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 5 e 6 deste mês, poderão repetir a prova no próximo dia 3 de dezembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já enviou email e mensagens no celular dos candidatos com todas as informações. A estudante Denise Franco Aguiar, 19 anos, chegou a procurar a Polícia Federal e Ministério Público Federal no dia seguinte às provas. Ela foi um dos prejudicados após várias quedas de energia no prédio da instituição onde fazia o exame. "Entreguei o cartão sem respostas. Houve falta de energia no início da primeira prova, acionaram o gerador, mas só em duas salas a energia voltou. Faltando uma hora de prova, o gerador falhou e houve novamente falta de energia impossibilitando a conclusão da prova", relatou. Também farão provas nos dias 3 e 4 de dezembro os candidatos cujos locais de provas foram ocupados em protestos contra a PEC 55, que limita os gastos públicos do governo federal. São 1.912 estudantes. A segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2016 será realizada em dois municípios do Piauí: Teresina e Bom Jesus. No total, são 7 locais de provas nos quais são aguardados 5.344 candidatos. Os cartões de confirmação foram disponibilizados na última terça-feira (22). CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO - A apresentação do cartão de confirmação nos dias de prova não é obrigatória, entretanto, o documento tem informações valiosas para os participantes, tais como: número de inscrição, data, local e horário de realização das provas, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver); além da indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso). É necessário informar CPF e senha antes de visualizar o cartão de confirmação. Quem esqueceu a senha, deverá entrar na Página do Participante do Enem para recuperá-la, informando o CPF e a data de nascimento. Feita a solicitação, é necessário aguardar o encaminhamento da senha por e-mail ou mensagem no celular (SMS), para realizar o novo acesso. CUSTOS DAS PROVAS - A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 3 e 4 de dezembro custará R$ 10.512.564,33, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesta data, prestarão o exame aqueles alunos que não puderam fazê-lo na data original, em novembro, por causa das ocupações das escolas por movimentos estudantis. Também estão incluídos os alunos que foram prejudicados por problemas de infraestrutura, como interrupção de energia elétrica no local de prova. O custo envolve a impressão, a aplicação, a correção e a distribuição das provas e dos materiais administrativos para os mais de 271 mil candidatos que realizarão o Enem em dezembro. Na data original, dias 5 e 6 de novembro, o custo da prova foi de R$ 788 milhões e 5.848.619 pessoas compareceram ao exame, considerando a abstenção foi de 30%. As informações são do Ministério da Educação (MEC).