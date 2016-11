Os governadores que foram a Brasília brigar pelos recursos relativos às multas da repatriação de depósitos bancários no exterior não retornaram para seus Estados de mãos abanando. Eles receberão cerca de R$ 5,2 bilhões, da bolada de R$ 46,8 bilhões obtidos com a repatriação. Todo esse dinheiro extra é um cheque em branco. Embora a recomendação seja para que paguem salários, os governadores poderão gastá-lo do jeito que entenderem.

A União já havia repassado a estados e municípios o dinheiro recolhido com o Imposto de Renda. Os governadores defendiam, no entanto, o direito também à divisão dos recursos arrecadados com as multas da repatriação. Só o Piauí recebeu R$ 170 milhões e agora vai receber mais R$ 173 milhões. A expectativa é que os valores sejam pagos em parcelas de 3 a 6 meses, com a previsão de recebimento da primeira a partir do próximo mês.

Mas, além desses recursos a fundo perdido, os governadores voltaram para seus Estados também com mais responsabilidade sobre os ombros. Eles se comprometeram com o governo federal de promover reformas da Previdência Social em nível estadual e a apoiar propostas do governo Temer, como a PEC 55 (PEC do Teto dos Gastos), já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado.

O compromisso com o corte de gastos foi também acordado de forma unânime entre os governos dos estados e a União. As gestões passam, então, a ficar impedidas de realizar contratações de servidores, ou dar aumento pelos próximos dois anos. Terão ainda que reduzir 20% o valor das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Todos os governadores ou representantes dos governos estaduais acataram o acordo.

Esse pacto nacional pelo equilíbrio das contas públicas já vinha sendo negociado com os governadores desde o governo Dilma Rousseff. A contrapartida dos governadores, à época, estava no bojo das condições para a renegociação das dívidas dos Estados. Nem se falava ainda na divisão dos recursos da repatriação.

Na reunião com o presidente Michel Temer, foi criado um Fórum Permanente de Governadores. O grupo ficará responsável pela definição de uma comissão, com um governador representando cada região, que irá dialogar permanentemente com a equipe econômica do governo para que todas as medidas que forem adotadas em nível federal também possam ter repercussão nos estados.