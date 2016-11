25/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A emenda da anistia do caixa-2



Brasília viveu ontem horas agitadas, diante da votação de uma emenda anistiando os crimes de caixa-2 nas eleições. A emenda foi apresentada ao pacote de dez medidas propostas pelo Ministério Público Federal com o objetivo de fortalecer o combate à corrupção no país. Na sessão plenária de ontem na Câmara, deputados contrários e a favor das emendas contra a corrupção se confrontaram durante os debates sobre o projeto de lei (PL 4850/16). Diante dos questionamentos dos parlamentares sobre a proposta que anistia o caixa-2, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu adiar a votação das medidas para a próxima terça-feira (29). Com a decisão, de acordo com o presidente da Câmara, os parlamentares terão mais tempo para avaliar o relatório do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-SP), aprovado na madrugada de ontem em comissão especial. Rodrigo Maia minimizou a polêmica em torno da emenda propondo a anistia. Para o presidente da Câmara, se o Ministério Público solicitou a tipificação, é "porque o crime não existia". "Então, não existe anistia. Aonde tem anistia?", questionou Rodrigo Maia. Mas o caso não parece ser tão simples como tentou mostrar o presidente da Câmara. Isso porque, segundo os levantamentos feitos em Brasília, a emenda da anistia deve livrar da Lava Jato cerca de 40% dos políticos e empresários investigados atualmente pela Força-Tarefa. Outro motivo para a pressa na votação da emenda da anistia foi atribuído à megadelação da construtora Odebrecht, que está sendo assinada. Atualmente, o Código Eleitoral (Lei 4.737/65) já pune com até cinco anos de reclusão quem omite, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou insere declaração falsa para fins eleitorais. A emenda de plenário pretendida por deputados cria um tipo penal específico para a prática, com possibilidade de anistia penal, civil e eleitoral para ocorrências passadas. Um pool de partidos, da oposição e da situação, se movimentou freneticamente no Congresso para aprovar a tal emenda da anistia do caixa-2 nas eleições. Um teatro. Os petistas, por exemplo, posaram contra a emenda, como se a tal anistia não fosse beneficiar também seus quadros investigados e processados na Lava Jato.