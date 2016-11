25/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Nasr perde patrocínio e Fórmula 1 pode não ter brasileiro em 2017



Felipe nasr tem futuro incerto na Fórmula 1 depois de perder patrocínio





A indefinição da Sauber em manter o brasileiro Felipe Nasr na escuderia para a temporada da Fórmula 1 em 2017 que já complicava a vida do piloto, pode se tornar ainda mais difícil. Nasr encontrou um obstáculo para a sua permanência na categoria automobilística. O Banco do Brasil anunciou o fim do patrocínio à equipe Sauber. Sem o aporte financeiro da empresa de economia mista, o piloto brasileiro tem chances remotas de ganhar uma vaga no grid do próximo ano. Ontem (24), o banco justificou a decisão de renovar o vínculo. O Banco do Brasil alegou "restrições orçamentárias" e mudanças na "estratégia de marketing" para não renovar o contrato de patrocínio. A empresa não revela os valores envolvidos, mas as cifras do acordo que chegou ao fim alcançariam 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). "O Banco do Brasil reconhece o talento do piloto Felipe Nasr, orgulha-se por ser o patrocinador responsável por seu ingresso na F1, mas, por restrições orçamentárias e estratégias de marketing, entende como necessário rever seu investimento na categoria neste momento", informou o banco. Na negociação recente, o Banco do Brasil pretendia renovar o contrato por um valor menor. Exigiu, portanto, que o piloto obtivesse outros apoios nacionais para complementar a soma dos anos anteriores, o que não aconteceu. O fim do patrocínio à equipe suíça acontece em um contexto de reestruturação do banco, que tenta reduzir custos. No início da semana, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências em 2017 e o incentivo à aposentadoria de até 18 mil funcionários Perto da sua despedida da Fórmula 1, Felipe Massa afirmou ontem (24) que a homenagem que recebeu da torcida e de membros de outras equipes no GP do Brasil, há quase duas semanas, "valeram mais do que um troféu". O piloto brasileiro deixará a categoria depois da última corrida da temporada, em Abu Dabi, neste fim de semana. "Com certeza valeu muito mais do que um simples troféu. Aquilo representa muito, todo o respeito, como você é. É muito importante para mim como pessoa, definitivamente. As pessoas não olham para você apenas como um piloto. Tudo o que aconteceu representou algo muito importante", declarou. Massa se refere à recepção calorosa que teve ao entrar no pit lane do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após bater na subida do Café, o piloto entrou nos boxes a pé e viu mecânicos de diversas equipes interromperem brevemente seus trabalhos para aplaudirem sua passagem pelo trecho dos boxes.