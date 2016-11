25/11/2016 09:00:00 - Geral



População reclama da retirada de ônibus de bairro da zona Norte



Francisco Gilásio Além da falta de ônibus, população do bairro Nova Teresina sofre com os constantes assaltos





Moradores do bairro Nova Teresina, região Norte da cidade, estão insatisfeitos com os serviços de transporte público no local. Segundo os usuários, desde a segunda-feira (21), duas das quatro linhas 203, que fazem o trajeto do bairro Anita Ferraz até o Centro, deixaram de circular dentro do bairro, passando somente na entrada. Com isso, o serviço, que já era classificado como precário, ficou pior. "Já era uma demora com 4 linhas, imagina com a metade operando. Nos finais de semana, eu já cheguei a ficar mais de 3 horas esperando a condução, sem falar que eles não avisaram em lugar nenhum que iriam retirar os ônibus. Nem dentro dos ônibus tem informando algo e a gente tem que perguntar se ele vai passar por dentro do bairro ou não, total descaso com o passageiro", explica o usuário Francisco Dias. Além da diminuição de linhas, Francisco também aponta para a condição dos veículos e falta de segurança. "Não tem uma semana que um deles não quebre no meio da viagem. É impressionante! E nem com isso acontecendo direto, as empresas mandam arrumar. Eu, muitas vezes, desço e pego um mototáxi, porque se eu for esperar pela outra linha, chego atrasado no meu trabalho. Os assaltos também continuam acontecendo, segurança aqui nem pensar", reitera Francisco. RESPOSTA - De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (Strans), as duas linhas que deixaram de circular no bairro foram substituída pela linha 107 que faz o trajeto bairro Nova Teresina/Poty Velha, atendendo a uma reivindicação da associação de moradores. Em nota, o órgão disse que já enviou o comunicado à empresa responsável para ter aviso dentro dos veículos. A Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito pontua ainda que os usuários podem fazer reclamação direto no telefone da ouvidoria do órgão, cujo número é 0800-086-3122. ASSALTOS - Alvo fácil dos bandidos, os assaltos a ônibus na capital são uma triste realidade que continua acontecendo. De acordo com Fernando Feijão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Piauí (Sintetro), entre os bairros que oferecem mais perigo ao serviço de transporte público estão: Dirceu, Vila Irmã Dulce, Árvores Verdes e a cidade vizinha Timon. "Até agora, o que nós conseguimos foi o contato dos Comandos de Policiamento para, caso aconteça um novo assalto, a gente entre em contato imediatamente com a Polícia Militar, mas isso não dá garantias aos funcionários e passageiros que continuam à mercê dos bandidos", afirma Fernando. Teresina possui atualmente 452 ônibus a serviço do transporte público e aproximadamente 1600 trabalhadores na categoria. Já de passageiros, o número chega a quase 200 mil, segundo informações do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut).