Pelo segundo ano consecutivo o Metropolitan Hotel ganha o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Piauí. A pesquisa é feita pelo instituto Great Place to Work (GPTW) e elencou as 15 melhores empresas do Estado.

A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu na noite da última quarta-feira (23) em um Buffet de Teresina. O resultado da pesquisa será publicado com exclusividade na próxima edição da Revista Cidade Verde.

O hotel possui 15 anos de existência e é referência em hospedagem no estado. Localizado na avenida Frei Serafim, coração da cidade, o prédio impressiona pela estrutura arquitetônica e beleza imponente. Já hospedou nomes importantes do cenário cultural do país e do mundo.

Ao todo são 124 apartamentos e 90 colaboradores que diariamente executam um excelente trabalho. De acordo com Marielle Baía, gerente-geral do Metro-politan, o hotel possui práticas de gestão de pessoas que gera engajamento dos colaboradores na empresa fazendo destes melhores pessoas e profissionais, e consequentemente dando melhores resultados à empresa.

"Nosso diferencial são as pessoas, pois estrutura física qualquer um com uma quantia de dinheiro pode ter, mas excelência de trabalho só se faz com colaboradores satisfeitos e é nisso que trabalhamos diariamente, então temos todo o cuidado com os nossos funcionários, desde a seleção até o engajamento com nosso propósito, que é o atendimento aos clientes", esclarece a gerente.

Importância do prêmio - O objetivo do projeto é difundir a importância do ambiente de trabalho como ferramenta indis-pensável à transparência, gover-nança corporativa e a susten-tabilidade das empresas. O ranking é o padrão de excelência e pioneirismo em conduzir essa pesquisa que existe no mundo em 58 países nos seis continentes.

Com salão lotado e em clima de muita expectativa foram anunciados os vencedores deste ano. Participou do evento a diretora de relacionamento do Instituto Great Place to Work, Tatiane Tiemi. Segundo ela, o prêmio é importante, pois movimenta as empresas na busca da melhoria do ambiente de trabalho. A diretora ressaltou que a mesma metodologia aplicada aos funcionários do Piauí são aplicadas no Japão, Estados Unidos e nos 58 países que o Great Place to Work atua.

"A metodologia do instituto avalia, principalmente, o relacionamento entre as pessoas, independente da cultura, do estilo de cada lugar. As pessoas querem é parecido e pautado no relacionamento de confiança, orgulho e camaradagem", afirma.

Ela ressaltou ainda que o Great Place to Work trabalha para que as empresas se tornem mais competitivas e rentáveis. "Esse prêmio permite que se possa contribuir com um Estado melhor, transformando o mundo através do ambiente de trabalho", destacou.