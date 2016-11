25/11/2016 09:00:00 - Polícia



Violência contra a mulher é o segundo crime mais praticado

Divulgação SEGUNDO o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a violência contra a mulher é o 2º crime mais praticado





A violência contra a mulher representa o segundo maior índice de crimes praticados no Piauí, de acordo com a Polícia Militar. Agressões domésticas e feminicídios perdem apenas para o tráfico de drogas no que diz respeito às ocorrências recebidas no Centro de Operações da Polícia Militar através do 190. Outro serviço voltado especificamente para atendimentos dessa natureza, o Ligue 180, registrou no primeiro semestre deste ano uma média de 179 relatos de agressão por dia, com um total de mais de 32 mil ligações sobre violência contra a mulher. O Piauí ficou com a segunda maior taxa de denúncias, com 44 ligações a cada 100 mil mulheres, perdendo apenas para o Distrito Federal, com 60 casos, e seguido por Goiás, com 35 registros. O Ligue 180 é o telefone da Central de Atendimento à Mulher, um disque-denúncia do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos que é a principal porta de acesso aos serviços que integram a rede nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo dados do Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres, o número de mulheres assassinadas em Teresina entre 2003 e 2013 teve aumento de 84,5%. Apesar do crescimento, a capital do Piauí é a 6ª entre as demais capitais que registraram as menores taxas de homicídios. Já com relação a todo o Piauí, em uma década, 399 mulheres foram assassinadas no estado. Comparado os casos registrados em 2003 (32 mortes) e 2013 (47 mortes), o aumento foi de 46,9%. Quando computada a taxa de homicídio, o estado apresentou um aumento de 34,5% no mesmo período, tendo o 14º maior crescimento entre os demais estados. A taxa de mortes de mulheres no Piauí é a menor do país junto com a de São Paulo. Ao todo, foram 2,9 mortes a cada 100 mil durante o ano de 2013. VIOLÊNCIA SEXUAL - De janeiro a novembro de 2016, foram registrados 124 casos de estupros individuais e coletivos em todo o estado do Piauí. De acordo com a delegada Wilma Alves, titular da Delegacia da Mulher. Ainda segundo a delegada, no ano passado foram registrados 539 casos de estupro, representando 1,4 casos por dia e em 2014, foram 481 casos registrados. Para combater esses dados, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-PI) lançou na última terça-feira (22) a Campanha "Acorda, Cinderela", que tem como objetivo alertar sobre casos de estupro associado ao uso de drogas para embriagar a vítima. A iniciativa conta com o aplicativo "Acorda, Cinderela", que será utilizado para dar orientações para as mulheres vítimas de estupro, em especial aquelas que foram vítimas do golpe "Boa noite, Cinderela", que se refere a um tipo de crime específico, em que a vítima é drogada ou embriagada para facilitar crimes como estupro e roubo. Na maioria dos casos, a vítima ingere a droga, sem o seu conhecimento, por influência de outra pessoa. Há casos em que após a ingestão do coquetel, as vítimas apresentam lacunas de memória dos eventos no período de intoxicação. Esse é o segundo aplicativo a ser lançado pela Secretaria de Segurança voltado para o combate a crimes sofridos por mulheres. O "Vazow", primeiro aplicativo a ser lançado, tem como propósito dar informações relevantes e suficientes para auxiliar a vítima de pornografia da vingança, em que conteúdos íntimos são divulgados, sem o consentimento da vítima, através da internet. A SSP-PI também pretende lançar, em março de 2017, o aplicativo "Salve Maria", voltado para denúncias de mulheres vítimas de violência doméstica.