O Brasil continuou a fechar vagas formais de trabalho em outubro deste ano. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas ontem (24) pelo Ministério do Trabalho, no mês passado houve 74.748 demissões a mais do que contratações.

Apesar de negativo, o resultado do mês passado foi menos ruim que o de outubro de 2015, quando foram fechados 169.131 postos de trabalho, o pior resultado para esse mês desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho, em 1992.

Segundo o governo, outubro foi o 19º mês seguido de fechamento de vagas formais. Ou seja, há mais um ano e meio há mais demissões do que contratações na economia brasileira. O último mês em que houve mais contratações foi em março do ano passado, quando foram criados 19,2 mil postos de trabalho.

As demissões acontecem em um cenário de recessão da economia. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 3,8% e, neste ano, a previsão do governo é de um tombo de 3,5%.

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a outubro, as demissões superaram as contratações em 751.816 vagas formais, segundo números oficiais divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Nesse caso, também houve melhora em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram fechadas 818.918 vagas com carteira assinada, pior resultado para os dez primeiros meses do ano desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho, que, neste caso, começa em 2002. Os números do emprego nos dez primeiros meses de 2016 e de 2015 foram ajustados para incorporar as informações enviadas pelas empresas fora do prazo nos meses de janeiro a setembro. Os dados de setembro ainda são considerados sem ajuste. O Ministério do Trabalho informou também que, nos últimos 12 meses até outubro, foi registrada a demissão de 1,5 milhão de trabalhadores com carteira assinada.

POR SETORES - O comércio foi o único setor que mais contratou que demitiu em outubro. Foram criadas 12.496 novas vagas. O setor que mais demitiu no mês passado foi a construção civil: 33.517 postos formais foram fechados. Em seguida vem o setor de serviços, com demissão de 30.316 trabalhadores com carteira assinada.

Já a agricultura fechou 12.508 vagas formais no mês passado, ao mesmo tempo em que a indústria de transformação demitiu 5.562 trabalhadores com carteira assinada. A administração pública fechou 2.568 vagas no mês passado e os serviços de utilidade pública demitiram 1.703 trabalhadores. Já a indústria extrativa mineral perdeu 1.070 vagas formais.