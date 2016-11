Com seis meses de exercício do cargo e ainda sem dizer a que veio, o presidente Michel Temer está conseguindo o impossível: enfraquecer ainda mais o seu governo, que assumiu fraco, sem respaldo popular e em crise. A sua hesitação em colocar no olho da rua o ministro Geddel Vieira Lima comprometeu ainda mais a credibilidade do governo.

É fato que Michel Temer vem se mostrando um presidente fraco desde o início de seu mandato, sem força para demitir um ministro. Os que caíram foram derrubados pela Lava Jato. No caso de Geddel, um ministro da Casa, o presidente esticou a corda além do que devia para tentar salvar o seu pescoço.

Tão logo o ministro da Cultura, Marcelo Carelo, relatou a pressão de Geddel para liberar obra embargada pelo Iphan, na defesa de interesse particular e pessoal, o presidente já deveria ter demitido o auxiliar. Mas preferiu passar a mão na cabeça do subordinado, empurrando a sujeira para debaixo do tapete.

O fato é que a hesitação do presidente acabou por arrastar a crise que era só do ministro para dentro do seu gabinete. Não há o que inventar nessas circunstâncias. Ou joga-se fora o anel ou perde-se o dedo. No episódio do mensalão, por exemplo, o presidente Lula entregou o ministro José Dirceu às feras e continuou no cargo até o fim.

Mais atrás, o presidente José Sarney, tão esperto quanto Temer, adotou uma postura semelhante à do atual ocupante do Palácio do Planalto e perdeu completamente o controle do governo, chegando ao fim do seu mandato em condições politicamente lastimáveis. Temer tinha - ou ainda tem - chances de sair como um novo Itamar Franco, que conseguiu fazer reformas importantes, patrocinar o Plano Real e eleger o sucessor. Mas seu esforço para acabar como um Sarney tem sido muito maior.

A demora na exoneração do ministro Geddel Vieira Lima cessa a crise que se instalou no governo após as denúncias contra ele por uso de tráfico de influência para se favorecer pessoalmente da questão? É possível que não. Pelo contrário, essa crise pode até se agravar, com o presidente pagando por ela um preço que poderia ter perfeitamente evitado, se não tivesse se mostrado tão condescendente com um velho companheiro de partido.