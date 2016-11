28/11/2016 09:00:00 - Cidade



Situação de cemitério é de abandono

clique para ampliar







O estado de conservação dos cemitérios da região norte tem sido motivo de reclamação de usuários e vizinhos. O cemitério Santo Antônio, construído na década de 80, localizado no bairro Buenos Aires enfrenta problemas de limpeza e iluminação, lá são quase 15 mil sepulturas e só restam pouco mais de 40 vagas. Parte de sua estrutura está deteriorada. Moradores que não quiseram se identificar também denunciam que o local é usado como rota de fuga para bandidos bem como boca de fumo. "A gente sabe que eles roubam e pulam aí pra dentro do cemitério, ou então vão para o local pra usar droga e ninguém faz nada, a gente nem vê polícia aí", comenta uma moradora. Em outro bairro também da zona norte, o problema de falta de segurança e limpeza deixa os visitantes incomodados. No cemitério São José, bairro Mafuá, o mais antigo da cidade e que possui importantes personalidades sepultadas, os problemas mais recorrentes estão relacionados à limpeza. "Não tem uma vez que eu não venha aqui e não esteja um cheiro forte de urina e fezes de gato, o mato entre as covas também tá grande e isso faz com que a gente evite de vir até aqui fazer as visitas de cova. Um cemitério central e tão importante como este deveria ser mais bem cuidado", comenta a aposentada Maria do Perpétuo Socorro. RESPOSTA - De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Região Centro/Norte (SDU Centro/Norte), esta região possui cinco cemitérios localizadas nos bairro Poty velho, Mafuá, Buenos Aires, Santa Maria da Codipi e Santa Maria das Vassouras e que existe um cronograma de limpeza e manutenção em todos eles. "Segundo nossa tabela a limpeza de todos eles deve ser feita a cada 90 dias mas nós fazemos antes disso, com 70 dias já enviamos a equipe ao local", afirma o gerente de limpeza da SDU Centro/Norte, Isaú Araújo. O gerente ainda ressalta que recentemente o cemitério São José passou por reformas em sua parte estrutural, "reformamos a área da capela, trocamos as telhas quebradas e parte do forro que estava danificado e também fizemos a troca da madeira comprometida", explica Isaú, reiterando que o cemitério do bairro Santa Maria das Vassouras também passou por uma pequena intervenção. Sobre o cemitério Santo Antônio, do Buenos Aires, Isaú acrescenta que um processo licitatório para reforma deve ser aberto no ano que vem. "Aquele cemitério é um pouco maior e por isso vai demandar uma reforma grande, por hora nós estamos manter a limpeza em dia e também com a presença de segurança, são 4 que se revezam em turnos e dias alternados", finaliza Isaú.