28/11/2016



Reclamações sobre o metrô são antigas

Francisco Gilásio No cruzamento próximo a ponte Wall Ferraz a sinalização vertical e horizontal é inexistente





Não é de hoje que os usuários reclamam do sistema metroviário de Teresina, além dos vagões antigos, os passageiros contam que as estações estão abandonadas e oferece risco a quem depende do transporte. Algumas estações possuem mato ao redor e lixo. Faltam ainda banheiros e bancos para melhor acomodar os passageiros que esperam pelo veículo. Madalena Sampaio, moradora do bairro Dirceu I (zona Sudeste) e usuária do transporte ferroviário, reclama também da falta de policiamento perto das estações do metrô. A Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP) informou o sistema metroviário de Teresina deve passar por uma grande reforma estrutural. Entre as mudanças estão a duplicação da linha existente, melhorias da via permanente, troca das estacas de madeira por concreto, construção de novas estações e ampliação das existentes, fechamento da linha, construção de pontes e novos viadutos e a compra de oito novos vagões de trem. O investimento será de R$ 445.451.762 milhões e segundo a CMTP o valor está resguarado para o projeto, faltando apenas a licitação da empresa responsável pela construção. De acordo com a Secretaria de Transportes do Piauí (Setrans) ainda não há uma data prevista para o lançamento do edital de licitação para a obra. ZONA NORTE - No cruzamentos da linha férrea do metrô na região do ce-mitério São Jo-sé, zona Norte de Teresina, a reclamação é quanto a sinalização, que os populares consideram ineficiente. Para o mototaxista Alexandre Carvalho, que trabalha em um ponto próximo ao local, o sinal sonoro de aviso da chegada do trem é baixo. "Eu acho baixo e ele só apita quando já está quase em cima da avenida. Uma pessoa que vem no carro fechado com som alto não escuta, eu sei que tem que ter a conscientização e atenção do motorista, mas acho que a sinalização deve ser maior", explica. Já no cruzamento próximo a ponte Wall Ferraz a sinalização vertical e horizontal é inexistente. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans), a sinalização no local é de responsabilidade do Governo do Estado, que também foi responsável pela obra de duplicação da ponte.