28/11/2016 09:00:00 - Internacional



Cuba se prepara para uma semana de homenagens a Fidel Castro



clique para ampliar

Divulgação Estudantes colocam velas em torno de uma imagem de Fidel na universidade onde ele estudou, em Havana





Cuba se prepara para uma semana de cerimônias e uma procissão por toda a ilha para se despedir de Fidel Castro, líder da Revolução Cubana. Os funerais do Comandante, personagem que moldou a identidade da ilha e se tornou um dos símbolos do século XX, se estenderão até o próximo domingo (4), quando suas cinzas serão enterradas em Santiago de Cuba, berço do movimento revolucionário que o levou ao poder em 1959. A passagem das cinzas de Ha-vana a Santiago, a 900 km de dis-tância, levará quatro dias e tem tu-do para se tornar uma mobilização maciça de milhões de cubanos. "Foi um grande líder. Deveriam decretar 30 dias de luto", disse Andy Lores, açougueiro de um bairro popular de Havana. Este domingo se anuncia calmo em toda a ilha e não há manifestação oficial prevista. A primeira cerimônia fúnebre será hoje na emblemática Praça da Revolução de Havana, cujo acesso começou a ser controlado no sábado (26) pela polícia. Pequenos grupos se reuniram no sábado no local e nas ruas de Havana, especialmente nos arredores e nas universidades, inclusive à frente da faculdade frequentada por Fidel na década de 1940. LUTO NACIONAL - O luto nacional obrigatório de 9 dias suspende qualquer reunião ou espetáculo na ilha. As partidas de beisebol, uma paixão nacional, foram canceladas e a venda de álcool proibida. Os restaurantes trabalham em um horário mais curto que o habitual. A imprensa nacional, controlada pelo governo, passou o dia mostrando reportagens, docu-mentários e debates em homenagem ao "companheiro Fidel" Muitos dos 11 milhões de habitantes da ilha não esconderam seu pesar pela perda do líder, que durante quase meio século controlou o país e enfrentou os Estados Unidos. Não foi raro cruzar em Havana com pessoas com os olhos vermelhos de emoção. Apesar de ter governado com mão de ferro, sufocando toda forma de oposição, Fidel Castro continua sendo respeitado mesmo 10 anos depois de ter entregue o poder a seu irmão Raúl. "Queria que ele vivesse mais 30 anos, mas ninguém pode vencer o destino", disse Guillermo Suárez, pedreiro de Havana de 52 anos. CREMAÇÃO EM SIGILO - A morte de Fidel foi anunciada pelo presidente Raúl Castro, sem que a causa fosse revelada. Irmão mais novo de Fidel, Raúl disse que seu corpo seria cremado no sábado. Nenhuma fonte oficial confirmou, contudo, que a cremação já tenha sido feita. Fidel Castro passou o poder a Raúl em 2006, após uma hemorragia intestinal. Entre fevereiro de 2014 e abril de 2015, sumiu totalmente de cena, alimentando rumores sobre seu estado de saúde. No entanto, apesar dos movimentos limitados, há um ano e meio Fidel voltou a receber personalidades e mandatários estrangeiros. À sombra de seu irmão, Raúl Castro implementou um lento processo de reformas para evitar a quebra de Cuba. Entre as medidas tomadas autorizou empreendimentos privados e investimento estrangeiro.