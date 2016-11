As festas de final de ano, Natal e Ano Novo, se aproximam e com isso, muitas pessoas lotam os centros de estética ou academias de Teresina com o objetivo de ficarem mais bonitas e em forma para o período. Hoje, os centros oferecem diversos procedimentos para quem quer melhorar o visual e as academias dispõem de profissionais dispostos a ajudar quem quer, principalmente, emagrecer.

Na clínica Emagrecer Fast, que trabalha no segmento de estética e emagrecimento, os serviços mais procurados neste período são preenchimento, Botox, bioplastia (que tem por finalidade remodelar áreas da face e do corpo) e a criolipólise, procedimento que usa baixas temperaturas para acabar com a gordura localizada.

De acordo com o médico, especialista em medicina estética da Emagrecer Fast Fer-nando Modesto, assim como as academias, os procedimentos de estética costumam ser bastante procurados, pois este segmento chegou para agregar valor. "A medicina estética chegou para deixar as pessoas com a autoestima elevada e ensinar elas a se cuidarem mais. Ela soma com outros procedimentos de cuidado com o corpo e por isso, é bastante procurada".

No entanto, antes de fazer qualquer procedimento, é preciso estar atento a algumas dicas: Ter cuidado com as clínicas de estética, procurar saber se são confiáveis, saber se aquele local possui uma equipe multidisciplinar de profissionais (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, esteticistas) e estar atento aos preços muito baixos ou promoções. "Muitas vezes o barato sai caro, pois um procedimento ruim acaba comprometendo a saúde da pessoa", diz Fernando Modesto.

A bancária Mara Dallena faz procedimentos de estética, mas também realiza dietas e atividades físicas para estar em forma e bonita. Ela diz que é totalmente a favor dos procedimentos estéticos, mas não deixa de lado os exercícios físicos. Dos procedimentos estéticos existentes no mercado, Mara já fez drenagem linfática, rádio frequência e massagens. "Vou entrar de férias nos próximos dias, então vou intensificar as massagens para ficar com o corpo mais legal, mesmo assim não deixo de lado minha dieta e exercícios".

Mara optou por uma vida mais saudável depois que engordou 12kg, devido ansiedade, mudança de rotina e má alimentação. Além do sobrepeso, descobriu ao fazer exames que suas taxas estavam alteradas. Então, por conta principalmente da saúde, decidiu ter uma vida mais equilibrada. "Mudei meus hábitos alimentares e passei a fazer exercícios físicos. Cheguei a praticar também o Muay Thai, mas hoje faço somente treino funcional e musculação". Com essa rotina, a bancária chegou a perder 9kg, dos 12kg que adquiriu e vive bem melhor.