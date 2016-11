O processo de licitação dos serviços de subconcessão de água e esgoto de Teresina, já concluído, com o anúncio oficial da empresa vencedora, será examinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A providência se faz necessária, já que uma das empresas finalistas da concorrência reclama de supostas irregularidades na licitação. Um processo dessa natureza mexe com muitos interesses e nada melhor do que o seu rigoroso acompanhamento pelos órgãos de controle.

A Comissão de Licitação já se dispôs, através de nota pública, a repassar ao TCE todas as informações, dados e documentos que forem solicitados, a fim de colaborar com a apuração das denúncias. Por enquanto, como enfatiza a nota, "a licitação segue de forma regular, com o cumprimento de todas as etapas previstas no edital e na lei, com lisura, transparência, rigor e tecnicidade."

Quem acompanha o processo de fora torce para que se consiga escrever, afinal, com transparência e dentro da legalidade e da moralidade, o último capítulo dessa enfadonha novela que já vem se arrastando indefinidamente há anos. Ou seja, o que importa é que toda a Teresina receba o quanto antes água de boa qualidade e em abundância, bem como a cobertura dos serviços de esgoto, a preços justos.

A subconcessão dos serviços de saneamento da capital é uma providência que se impõe, diante da completa falência da Agespisa e da incapacidade do Governo do Estado de pagar o histórico e bilionário débito da empresa e de fazer com urgência os investimentos necessários. Falta água em muitos pontos da cidade. Em outros, ela é servida com irregularidade. A cobertura de esgoto parou em 17%. E a situação tende a se agravar em pouco tempo, com a ameaça real de a cidade mergulhar em um colapso nessa área.

Então, o caminho encontrado, com recomendação de vários pareceres técnicos produzidos por organismos de alto nível, foi o da subconcessão, que vai assegurar, segundo se informa, investimentos que totalizam R$ 1 bilhão e 700 milhões, através da iniciativa privada. Os governos anteriores não tomaram essa iniciativa, a da subconcessão, porque não tiveram condições políticas para fazê-lo. O atual aceitou o desafio.

Importa,fundamentalmente, que, com essa mudança, os direitos dos trabalhadores da Agespisa sejam integralmente respeitados. Já para a população que necessita de água e esgoto não interessa propriamente quem presta o serviço, mas que ele seja feito com eficiência e a um custo razoável. Há anos, o governo vem provando que essa não é a sua praia.