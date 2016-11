Com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense na arena, ontem (27), o Palmeiras garantiu o seu nono título de Campeão Brasileiro. Na lista oficial da CBF, o Verdão é o clube que mais conquistou a competição nacional, agora com um a mais que o Santos. O peixe seria o único a estragar a festa alviverde nesta 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas perdeu no Maracanã por 2 a 0 contra o Flamengo, novo vice-líder.

Faltando apenas uma rodada para o fim da competição, o Verdão chega à 23ª vitória, além dos oito empates e seis derrotas na viagem até colocar as mãos na taça. São 77 pontos até aqui, e uma vantagem de sete para o segundo colocado. É o time que mais fez gol (60) e menos tomou (31). Uma campanha impecável do time comandado por Cuca, que conquistou pela primeira vez em sua carreira o principal torneio nacional.

A surpresa do dia foi o lateral direito Fabiano, que jogou pelo Chapecoense. Um herói improvável para os quase 41 mil torcedores presentes. O maior público da história do estádio. O jogador anotou aos 25 minutos do primeiro tempo o gol que definiria mais tarde o título para o Verdão. O gol que saiu a partir da coletividade, uma característica do time durante toda a temporada, resume a campanha do Palmeiras no ano.

Foi numa cobrança de falta. Dudu rolou para Zé Roberto que mandou rasteiro para a entrada da área. Gabriel Jesus fez o corta-luz, Moisés toca de letra para Fabiano mandar por cobertura, sem dar nenhuma chance para Danilo. Emoção total na arena alviverde que desde então passou a gritar "É campeão!" na Arena.

De 1994 para cá, o time alviverde viveu grandes glórias - Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão -, mas também sofreu com duas quedas à Série B do Brasileiro e um título nacional perdido há sete anos que ainda deixava um gosto amargo no paladar palestrino.

A eliminação na Libertadores deste ano ainda na fase de grupos, porém, ajudou o Palmeiras a arrancar para o título. Acabou o primeiro turno na liderança, e nas últimas 19 partidas a conquista nunca pareceu estar distante dos alviverdes.

Para fechar a campanha e o Campeonato, o Palmeiras volta a campo apenas para cumprir tabela contra o Vitória, no Barradão, dia 4 de dezembro, próximo domingo. O título já está nas mãos.